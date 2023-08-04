Танасиевич: «Сербии повезло, что здесь работает Кержаков»

Бывший динамовец Йован Танасиевич высказался о работе в Сербии Александра Кержакова. Он возглавляет «Спартак» из Суботицы.

Кержаков приехал в Суботицу летом.

В 1-м туре чемпионата Сербии «Спартак» победил белградский ИМТ.

До «Спартака» Кержаков тренировал на Кипре «Кармиотиссу».

«Знаю, что Кержакову нравится в Сербии. Он чувствует здесь поддержку. На его первую игру приехали около 50 россиян. Поболеть конкретно за него. Так что без поддержки он здесь не останется. Считаю, что для Сербии это удача, что Кержаков здесь работает. Он хорошо здесь адаптируется. Говорит по-английски, некоторые здесь понимают русский.

Постепенно команда принимает требования Саши. Он провeл жeсткие сборы, перевeл команду с игры в четыре на три защитника. Первую игру выиграл. Но выглядели не то чтобы вау. При этом Керж хочет прививать команде такой футбол, чтобы болельщики возвращались на трибуны. Думаю, с каждым днeм команда всe больше его понимает. И вскоре он получит то, что хочет видеть. Задача у клуба – попасть в плей-офф. Это будет отличным результатом для нынешнего «Спартака», – сказал Танасиевич.