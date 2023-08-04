Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Малком вспомнил самый сложный период в «Зените»: «Мне было мучительно сложно»

    Малком вспомнил самый сложный период в «Зените»: «Мне было мучительно сложно»

    Нападающий «Аль-Хиляля» Малкома рассказал, какой период был для него самым сложным в «Зените».

    – А что оказалось для тебя за эти четыре года самым сложным?

    – Безусловно, очень непростым получилось начало карьеры в «Зените». Случилось то, к чему невозможно подготовиться: я получил травму и надолго выбыл из строя. Это мое первое столь серьезное повреждение, потребовавшее длительного лечения.

    Это очень тяжело, я на такое не рассчитывал, а хотел с первых же дней показывать все, на что способен.

    Пришлось отдалиться от футбольного поля и скрупулезно подходить к процессу восстановления, а не форсировать его. И мне было мучительно сложно наблюдать за матчами «Зенита» по телевизору или с трибун, не имея возможности выйти на газон и помочь партнерам.

    В общем, очень неприятный период, и я благодарен всем, кто помог преодолеть его, – родственникам, друзьям, партнерам и Сергею Семаку, который регулярно интересовался моим состоянием и постоянно находился на связи.

    Я чувствовал, что нужен команде, и это давало стимул, чтобы решить все проблемы со здоровьем, выйти на серьезный уровень и показать людям настоящего Малкома.

    • Малком ушел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

    Новости по теме
    Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выйти в финал престижного турнира 4
    РФС назвал 33 лучших игроков прошлого сезона 10
    Малком – лучший футболист России в прошлом сезоне, Семак – лучший тренер и другие номинации 2
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2023 09:25
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +270

      =Cпapтак= 4 августа, 14:57

      и зачем тебе нужно было гражданство России не понятно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 