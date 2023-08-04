Малком вспомнил самый сложный период в «Зените»: «Мне было мучительно сложно»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малкома рассказал, какой период был для него самым сложным в «Зените».

– А что оказалось для тебя за эти четыре года самым сложным?

– Безусловно, очень непростым получилось начало карьеры в «Зените». Случилось то, к чему невозможно подготовиться: я получил травму и надолго выбыл из строя. Это мое первое столь серьезное повреждение, потребовавшее длительного лечения.

Это очень тяжело, я на такое не рассчитывал, а хотел с первых же дней показывать все, на что способен.

Пришлось отдалиться от футбольного поля и скрупулезно подходить к процессу восстановления, а не форсировать его. И мне было мучительно сложно наблюдать за матчами «Зенита» по телевизору или с трибун, не имея возможности выйти на газон и помочь партнерам.

В общем, очень неприятный период, и я благодарен всем, кто помог преодолеть его, – родственникам, друзьям, партнерам и Сергею Семаку, который регулярно интересовался моим состоянием и постоянно находился на связи.

Я чувствовал, что нужен команде, и это давало стимул, чтобы решить все проблемы со здоровьем, выйти на серьезный уровень и показать людям настоящего Малкома.