Малком вспомнил самый сложный период в «Зените»: «Мне было мучительно сложно»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малкома рассказал, какой период был для него самым сложным в «Зените».
– А что оказалось для тебя за эти четыре года самым сложным?
– Безусловно, очень непростым получилось начало карьеры в «Зените». Случилось то, к чему невозможно подготовиться: я получил травму и надолго выбыл из строя. Это мое первое столь серьезное повреждение, потребовавшее длительного лечения.
Это очень тяжело, я на такое не рассчитывал, а хотел с первых же дней показывать все, на что способен.
Пришлось отдалиться от футбольного поля и скрупулезно подходить к процессу восстановления, а не форсировать его. И мне было мучительно сложно наблюдать за матчами «Зенита» по телевизору или с трибун, не имея возможности выйти на газон и помочь партнерам.
В общем, очень неприятный период, и я благодарен всем, кто помог преодолеть его, – родственникам, друзьям, партнерам и Сергею Семаку, который регулярно интересовался моим состоянием и постоянно находился на связи.
Я чувствовал, что нужен команде, и это давало стимул, чтобы решить все проблемы со здоровьем, выйти на серьезный уровень и показать людям настоящего Малкома.
- Малком ушел в «Аль-Хиляль» за 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.