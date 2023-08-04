Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Малком – болельщикам «Зенита»: «Я не говорю вам «прощайте», я говорю «до встречи»

    Малком – болельщикам «Зенита»: «Я не говорю вам «прощайте», я говорю «до встречи»

    Нападающий «Аль-Хиляля» Малком записал прощальное видеообращение для болельщиков «Зенита».

    «Привет всем болельщикам. Сегодня грустный день для меня и моей семьи. Всe, что я могу сказать вам, – слова благодарности за то, что мне довелось пережить за практически четыре года.

    Они были наполнены эмоциями, победами и титулами. Слава богу, забивать мячи мне тоже удавалось часто! Было много радостных моментов и счастья.

    Начало моего пути в «Зените» получилось грустным, ведь я получил травму, но затем смог быстро восстановиться и вернуться на поле, чтобы вновь делать то, что я люблю всей душой, – играть в футбол.

    Я очень рад каждой мелочи, которая случилась здесь со мной. Каждому матчу, всему тому опыту, что я получил за это время. И я не говорю вам «прощайте», я говорю «до встречи».

    Ухожу с особенным ощущением, что я один из вас, очередной поклонник «Зенита». И хочу сказать: «Зенит» Питер, я тебя люблю», – заявил бразилец.

    • Покупка Малкома обошлась «Аль-Хилялю» в 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

    Новости по теме
    Гол Малкома помог «Аль-Хилялю» выйти в финал престижного турнира 4
    РФС назвал 33 лучших игроков прошлого сезона 10
    Малком – лучший футболист России в прошлом сезоне, Семак – лучший тренер и другие номинации 2
    Источник: ютуб-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2023 00:14
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 