Малком – болельщикам «Зенита»: «Я не говорю вам «прощайте», я говорю «до встречи»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком записал прощальное видеообращение для болельщиков «Зенита».

«Привет всем болельщикам. Сегодня грустный день для меня и моей семьи. Всe, что я могу сказать вам, – слова благодарности за то, что мне довелось пережить за практически четыре года.

Они были наполнены эмоциями, победами и титулами. Слава богу, забивать мячи мне тоже удавалось часто! Было много радостных моментов и счастья.

Начало моего пути в «Зените» получилось грустным, ведь я получил травму, но затем смог быстро восстановиться и вернуться на поле, чтобы вновь делать то, что я люблю всей душой, – играть в футбол.

Я очень рад каждой мелочи, которая случилась здесь со мной. Каждому матчу, всему тому опыту, что я получил за это время. И я не говорю вам «прощайте», я говорю «до встречи».

Ухожу с особенным ощущением, что я один из вас, очередной поклонник «Зенита». И хочу сказать: «Зенит» Питер, я тебя люблю», – заявил бразилец.