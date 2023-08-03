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    • Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал продажу Малкома в «Аль-Хиляль»

    Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал продажу Малкома в «Аль-Хиляль»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил завершение сделки с «Аль‑Хилялем» по Малкому.

    «Трансфер Малкома состоялся, все предварительные условия для вступления соглашения в силу клубом «Аль‑Хиляль» выполнены.

    Таким образом, игрок, приобретенный «Зенитом» за 40 миллионов евро, реализован за 60 миллионов евро», – сказал Медведев.

    • Покупка Малкома обошлась «Аль-Хилялю» в 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    03.08.2023 22:22
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8537

      nik55 4 августа, 08:01

      было бы интересно посмотреть сколько Зенит заработал за 4 года и сколько потратил на зарплаты и на продления контрактов Бразильцам ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6631

      Давид59 4 августа, 07:40

      Деньги деньгами. Потратить бы на топ-игрока. Но сейчас для этого время тяжёлое. Политика вмешивается.

      0
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      Рейтинг: +1363

      Номэд 4 августа, 01:42

      Вшивые, лучше посчитайте сколько ему за 4 года на зарплату ушло. И вы о*уеете.

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      Рейтинг: +6631

      Давид59 > Номэд 4 августа, 07:42

      Да, немало. Но он эти деньги отработал.

      0
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      Рейтинг: +18904

      paracetamol 4 августа, 00:25

      Неплохая спекуляция, вполне рыночная!

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