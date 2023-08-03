Гендиректор «Зенита» Медведев прокомментировал продажу Малкома в «Аль-Хиляль»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил завершение сделки с «Аль‑Хилялем» по Малкому.
«Трансфер Малкома состоялся, все предварительные условия для вступления соглашения в силу клубом «Аль‑Хиляль» выполнены.
Таким образом, игрок, приобретенный «Зенитом» за 40 миллионов евро, реализован за 60 миллионов евро», – сказал Медведев.
- Покупка Малкома обошлась «Аль-Хилялю» в 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: «Матч ТВ»