Сольдадо объявил о завершении карьеры в 38 лет

Нападающий Роберто Сольдадо решил закончить профессиональную карьеру.

«Я должен сказать вам одну вещь: сегодня я завершил свою 21-летнюю карьеру, а вместе с ней положил конец мечте, о которой я никогда не думал, что она сбудется, тем более что она продлится так долго.

Спасибо коллегам, друзьям, семье, тренерам и болельщикам, которые сопровождали меня в этом путешествии. До свидания», – заявил 38-летний футболист на видео в соцсетях.