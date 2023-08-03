Сольдадо объявил о завершении карьеры в 38 лет

Нападающий Роберто Сольдадо решил закончить профессиональную карьеру.
«Я должен сказать вам одну вещь: сегодня я завершил свою 21-летнюю карьеру, а вместе с ней положил конец мечте, о которой я никогда не думал, что она сбудется, тем более что она продлится так долго.
Спасибо коллегам, друзьям, семье, тренерам и болельщикам, которые сопровождали меня в этом путешествии. До свидания», – заявил 38-летний футболист на видео в соцсетях.
- Сольдадо – воспитанник «Реала».
- Он известен по выступлениям за «Валенсию», «Тоттенхэм», «Вильярреал», «Фенербахче».
- За сборную Испании провел 12 матчей и забил 7 голов.
Источник: «Бомбардир»