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    Сольдадо объявил о завершении карьеры в 38 лет

    Нападающий Роберто Сольдадо решил закончить профессиональную карьеру.

    «Я должен сказать вам одну вещь: сегодня я завершил свою 21-летнюю карьеру, а вместе с ней положил конец мечте, о которой я никогда не думал, что она сбудется, тем более что она продлится так долго.

    Спасибо коллегам, друзьям, семье, тренерам и болельщикам, которые сопровождали меня в этом путешествии. До свидания», – заявил 38-летний футболист на видео в соцсетях.

    • Сольдадо – воспитанник «Реала».
    • Он известен по выступлениям за «Валенсию», «Тоттенхэм», «Вильярреал», «Фенербахче».
    • За сборную Испании провел 12 матчей и забил 7 голов.

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.08.2023 20:30
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