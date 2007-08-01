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    36-летний Сольдадо забил в Примере за 7-й клуб

    Нападающий «Леванте» Роберто Сольдадо накануне принес валенсийцам победу в матче Примеры против «Мальорки» (2:0). Это седьмой клуб, за который игрок забивал в турнире.

    Ранее Сольдадо забивал в Примере за «Реал», «Осасуну», «Хетафе», «Валенсию», «Вильярреал» и «Гранаду».

    • 36-летний Сольдадо – 3-й игрок в истории турнира, отличившийся за 7 разных клубов.
    • Больше всего матчей в карьере форвард провел за «Кастилью» (молодежка «Реала»).
    • Главный трофей Сольдадо – чемпионство с «Реалом» в сезоне-2007/08.

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    Источник: Бомбардир.ру

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