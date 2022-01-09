36-летний Сольдадо забил в Примере за 7-й клуб

Нападающий «Леванте» Роберто Сольдадо накануне принес валенсийцам победу в матче Примеры против «Мальорки» (2:0). Это седьмой клуб, за который игрок забивал в турнире.

Ранее Сольдадо забивал в Примере за «Реал», «Осасуну», «Хетафе», «Валенсию», «Вильярреал» и «Гранаду».