Малком объяснил, почему перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком объяснил, почему перешел в саудовский клуб из «Зенита».
– Многие болельщики были уверены, что Малком уедет из «Зенита» в европейский топ-клуб вроде «ПСЖ». Но ты в расцвете сил перебираешься в Саудовскую Аравию. Чем, помимо денег, тебя привлекло предложение «Аль-Хиляля»?
– Всегда манило новое – привлекала возможность знакомиться с разными государствами и культурой. В этом заключалась одна из главных причин того, почему в 2019-м решил переехать в Россию: мне было очень интересно узнать, что это за страна, каков местный футбол.
И сейчас, спустя четыре года, чувствую, что пришло время для нового вызова.
Когда узнал, что есть возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии, то заинтересовался шансом познакомиться с ней. Конечно, среди причин есть и финансовая составляющая, потому что век футболиста короток, и нужно пользоваться всем, что в будущем позволит не испытывать проблем с тем, как помогать родным и близким.
Когда в твоем детстве почти ничего не было, серьезно задумываешься о таком и хочешь, чтобы у детей все сложилось по-другому. Поэтому на личные условия контрактов профессиональные спортсмены тоже обращают внимание.
- Покупка Малкома обошлась «Аль-Хилялю» в 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.