Малком объяснил, почему перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

Нападающий «Аль-Хиляля» Малком объяснил, почему перешел в саудовский клуб из «Зенита».

– Многие болельщики были уверены, что Малком уедет из «Зенита» в европейский топ-клуб вроде «ПСЖ». Но ты в расцвете сил перебираешься в Саудовскую Аравию. Чем, помимо денег, тебя привлекло предложение «Аль-Хиляля»?

– Всегда манило новое – привлекала возможность знакомиться с разными государствами и культурой. В этом заключалась одна из главных причин того, почему в 2019-м решил переехать в Россию: мне было очень интересно узнать, что это за страна, каков местный футбол.

И сейчас, спустя четыре года, чувствую, что пришло время для нового вызова.

Когда узнал, что есть возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии, то заинтересовался шансом познакомиться с ней. Конечно, среди причин есть и финансовая составляющая, потому что век футболиста короток, и нужно пользоваться всем, что в будущем позволит не испытывать проблем с тем, как помогать родным и близким.

Когда в твоем детстве почти ничего не было, серьезно задумываешься о таком и хочешь, чтобы у детей все сложилось по-другому. Поэтому на личные условия контрактов профессиональные спортсмены тоже обращают внимание.