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    Малком объяснил, почему перешел из «Зенита» в «Аль-Хиляль»

    Нападающий «Аль-Хиляля» Малком объяснил, почему перешел в саудовский клуб из «Зенита».

    – Многие болельщики были уверены, что Малком уедет из «Зенита» в европейский топ-клуб вроде «ПСЖ». Но ты в расцвете сил перебираешься в Саудовскую Аравию. Чем, помимо денег, тебя привлекло предложение «Аль-Хиляля»?

    – Всегда манило новое – привлекала возможность знакомиться с разными государствами и культурой. В этом заключалась одна из главных причин того, почему в 2019-м решил переехать в Россию: мне было очень интересно узнать, что это за страна, каков местный футбол.

    И сейчас, спустя четыре года, чувствую, что пришло время для нового вызова.

    Когда узнал, что есть возможность продолжить карьеру в Саудовской Аравии, то заинтересовался шансом познакомиться с ней. Конечно, среди причин есть и финансовая составляющая, потому что век футболиста короток, и нужно пользоваться всем, что в будущем позволит не испытывать проблем с тем, как помогать родным и близким.

    Когда в твоем детстве почти ничего не было, серьезно задумываешься о таком и хочешь, чтобы у детей все сложилось по-другому. Поэтому на личные условия контрактов профессиональные спортсмены тоже обращают внимание.

    • Покупка Малкома обошлась «Аль-Хилялю» в 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2023 19:00
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    Комментарии28
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    • ...
      Рейтинг: +218

      Клубничный 3 августа, 21:11

      Просто ему сделали такое предложение, от которого он не смог отказаться! А теперь придумывает оправдания!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +19268

      NewLife 3 августа, 19:39

      Лицемерное бла-бла, И к немытым и к арабам побежал из-за денег, но за это я его не осуждаю, мне противен этот новый русский только за позорный трусливый лицемерный базар(

      5
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      ...
      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > NewLife 3 августа, 20:04

      Справедливости ради, ваши легионеры разве по-другому говорят? Много видал слащавых речей про "биться за ромбик" и т.д.
      Или считаешь, что к вам не за деньгами едут?

      7
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      ...
      Рейтинг: +19268

      NewLife > Spirit_78 3 августа, 20:49

      Я еще ни разу не слышал, чтобы кто-то сказал, что приехал за деньгами. Но пафосные лживые мотивировки Малкома тошнотворны.

      0
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      ...
      Рейтинг: +218

      Клубничный > NewLife 3 августа, 21:12

      За тебя позорно, и твой сартаг!

      4
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      Рейтинг: +10

      Arabian > NewLife 3 августа, 21:58

      ???

      0
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      Рейтинг: +10

      Arabian > Arabian 3 августа, 21:59

      Точно, Зенитовцы - ***** ))))

      0
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      Рейтинг: +30

      Инокентий > Arabian 4 августа, 03:27

      За спартаг стыдно!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14879

      playsh 3 августа, 19:33

      Дурачёк Малком,в МЛС надо было ехать,там сейчас ради Месси с друзьями новые стадионы с полями отгрохают,все туда рванут вместо гейропы,лет через пять нирвана настанет.А в Сауд.Аравии уже одна тщеславная звезда всё,похоже,засрала.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet > playsh 3 августа, 20:12

      Тщеславная звезда это как раз Меся, упросил таки арабов и на незаслуженный очередной ЗМ и на Кубок Мира.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Ghork 3 августа, 19:29

      А что он должен сказать да лавондосы и только они родимые. Хотя истинную причину все и так понимают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1363

      Номэд 3 августа, 19:22

      Бле. Да бабло ему важнее. Тут даже тупому помойному пи(д)орскому князю ясно. Хотя не факт...

      3
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      ...
      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > Номэд 3 августа, 20:05

      Промес бы тоже уехал, но не зовут. Не нужен он там.

      5
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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > Spirit_78 3 августа, 20:20

      Промес Спартаковец на все 100%, а ваш немытый малком гастарбайтер.

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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > шахта Заполярная 3 августа, 20:24

      Вот поэтому я вас и называю сектантами)) Ещё скажи, что он приехал к вам биться за ромбик! Жги дальше в общем)

      5
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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > Spirit_78 3 августа, 20:32

      Ты лучше напиши как вас называют, поди разы - это самое ласковое.

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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > шахта Заполярная 3 августа, 20:47

      Плевать, как нас называют обиженки-опущенки из Москвы и жалкая кучка кб-глоров, разбросанных по стране.

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      ...
      Рейтинг: +13028

      Вомбат > Spirit_78 3 августа, 21:27

      Квинси нельзя туда. Он даже в Катар на предсезонку со Спартаком не поехал, чтобы не замел Интерпол.

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      Рейтинг: +13028

      Вомбат > шахта Заполярная 3 августа, 21:30

      Можно даже сказать, что Промес - это и есть Спартак. Срок за поножовщину, который он уже заочно получил, и второй срок, который он этой осенью получит за наркотики - кармические символы нынешнего Спартака.

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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > Вомбат 3 августа, 22:35

      Какие наркотики? Не будь похож на базарную бабу с берегов Невы.

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      Рейтинг: +548

      Айболид > шахта Заполярная 3 августа, 22:38

      Это до амнистии он 100% дристохряк )))

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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > Spirit_78 3 августа, 22:38

      Так вас и называет вся страна поди разы немытые.

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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > Айболид 3 августа, 22:42

      Зачем ты так про себя.

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      Рейтинг: +548

      Айболид > шахта Заполярная 3 августа, 23:33

      У тебя со зрением плохо или с головой ?

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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > шахта Заполярная 3 августа, 23:36

      Поверь, я немало поездил по стране и с уверенностью могу тебе сказать, что всей стране в принципе на российский футбол плевать, особенно на твой спартак. Но у вас же мания величия, за всю страну привыкли говорить.

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      Рейтинг: +548

      Айболид > Spirit_78 4 августа, 10:32

      Про манию величия - это в точку . И кстати мания величия не позволяет им замечать свою манию величия )))

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      Рейтинг: +3690

      шахта Заполярная > Spirit_78 4 августа, 12:08

      Ну только тебя я и верю.
      Мания величия это у вас, а у нас гордость за свой клуб Спартак который уже 100 лет доказывает, что он один из лучших клубов в стране, и не только, а не как ваш немытый клуб, как новые русские из грязи в князи, уйдет миллер и опять в грязи. Любовь болельщика не купить деньгами.

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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 3 августа, 19:06

      удачи!

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