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    Круговой: «Ушел Малком из «Зенита», и что? Мы не посыпемся»

    Защитник «Зенита» Данил круговой прокомментировал уход Малкома из «Зенита».

    – Мы же профессионалы. У нас есть кем заменить любого игрока. Тем более мы не просто так тренируемся. Одни и те же игроки должны что ли выходить на поле? У нас еще есть те, кому поиграть.

    – То есть зря конкуренты и недоброжелатели «Зенита» надеются, что ушел Малком, уйдут другие бразильцы и вы посыпетесь?

    – Ну, конечно, зря. Ну уйдут эти игроки, и что? Конечно, мы не посыпемся. Есть люди, которые могут заменить ушедших или тех, кто может уйти. Они делают шаг вперед. Они же не делают шаг назад.

    • Покупка Малкома обошлась «Аль-Хилялю» в 60 млн евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: «Известия»

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    03.08.2023 18:41
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +781

      eugen-han 3 августа, 20:36

      Зенит надо отдать должное справедливости ради без Малкома играл не хуже, а может даже лучше, когда становились чемпионами в предыдущие сезоны. Малком только в прошедшем сезоне отличился, а до этого так себе, если честно.Сергеев до перехода в Зенит выглядел куда лучше, но играют деньги, за которые был куплен Малком. Это кстати ответ на вопрос: почему Сутормин не играет в основе? Да потому, что куплен условно за пятьдесят тысяч рублей!

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      Рейтинг: +4588

      Иван Петров 1986 3 августа, 19:47

      Это ты что ли их заменять будешь? Ты же пока на лавке.

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      Рейтинг: +15715

      Алексей З 3 августа, 19:44

      Уходят , приходят, а ты всё на лавке.
      Чувствуется профессионал !!!

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      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 3 августа, 19:01

      привозчики пенальти Круговой и Мостовой они точно заменят

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