Круговой: «Ушел Малком из «Зенита», и что? Мы не посыпемся»

Защитник «Зенита» Данил круговой прокомментировал уход Малкома из «Зенита».

– Мы же профессионалы. У нас есть кем заменить любого игрока. Тем более мы не просто так тренируемся. Одни и те же игроки должны что ли выходить на поле? У нас еще есть те, кому поиграть.

– То есть зря конкуренты и недоброжелатели «Зенита» надеются, что ушел Малком, уйдут другие бразильцы и вы посыпетесь?

– Ну, конечно, зря. Ну уйдут эти игроки, и что? Конечно, мы не посыпемся. Есть люди, которые могут заменить ушедших или тех, кто может уйти. Они делают шаг вперед. Они же не делают шаг назад.