Круговой: «Ушел Малком из «Зенита», и что? Мы не посыпемся»

Защитник «Зенита» Данил круговой прокомментировал уход Малкома из «Зенита».
– Мы же профессионалы. У нас есть кем заменить любого игрока. Тем более мы не просто так тренируемся. Одни и те же игроки должны что ли выходить на поле? У нас еще есть те, кому поиграть.
– То есть зря конкуренты и недоброжелатели «Зенита» надеются, что ушел Малком, уйдут другие бразильцы и вы посыпетесь?
– Ну, конечно, зря. Ну уйдут эти игроки, и что? Конечно, мы не посыпемся. Есть люди, которые могут заменить ушедших или тех, кто может уйти. Они делают шаг вперед. Они же не делают шаг назад.
- Покупка Малкома обошлась «Аль-Хилялю» в 60 млн евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
Источник: «Известия»