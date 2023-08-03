Жирков прокомментировал переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Экс-игрок «Зенита» Юрий Жирков прокомментировал переход бывшего защитника ЦСКА Марио Фернандеса в петербургский клуб.

«Я не знаю всех нюансов трансфера, слышал, что он был до этого в Бразилии. Не знаю, обсуждался ли в ЦСКА вопрос о его возвращении или нет, но если «Зенит» сделал предложение, то почему бы не перейти?

Думаю, что для «Зенита» Марио станет усилением. На этой позиции играет Караваев, будут вдвоeм конкурировать, чтобы после пятого чемпионства подряд не закисли», – сказал Жирков.