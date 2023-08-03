Президент Медиалиги назвал пять игроков МФЛ, способных выступать за «Зенит» и «Спартак»

Президент Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов перечислил футболистов, способных заиграть в «Зените» или «Спартаке».
– Как вы думаете, кто из медиаигроков усилил бы «Зенит» или «Спартак»?
– Хороший вопрос. Мне кажется, парни из Broke Boys – [Константин] Корж и Илья Мазуров. Я думаю, Мазур мог бы заиграть что в «Зените», что в «Спартаке».
Я почему-то уверен, что усилить еще мог бы Влад Ослоновский из 2DROTS, если бы травмы не так часто посещали этого человека.
Миша Прокопьев [Прокоп] мог бы усилить. Также еще Пича [Максим Пичугин] из «Родины Медиа» мог бы усилить «Спартак».
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Источник: «РБ Спорт»