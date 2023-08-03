Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Президент Медиалиги назвал пять игроков МФЛ, способных выступать за «Зенит» и «Спартак»

    Президент Медиалиги назвал пять игроков МФЛ, способных выступать за «Зенит» и «Спартак»

    Президент Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов перечислил футболистов, способных заиграть в «Зените» или «Спартаке».

    – Как вы думаете, кто из медиаигроков усилил бы «Зенит» или «Спартак»?

    – Хороший вопрос. Мне кажется, парни из Broke Boys – [Константин] Корж и Илья Мазуров. Я думаю, Мазур мог бы заиграть что в «Зените», что в «Спартаке».

    Я почему-то уверен, что усилить еще мог бы Влад Ослоновский из 2DROTS, если бы травмы не так часто посещали этого человека.

    Миша Прокопьев [Прокоп] мог бы усилить. Также еще Пича [Максим Пичугин] из «Родины Медиа» мог бы усилить «Спартак».

    • 2DROTS и «Амкал» победили в 1/256 финала Fonbet Кубка России.
    • Чемпион МФЛ «Родина Медиа» вылетела из турнира от вологодского «Динамо».

    Новости по теме
    Аршавин: «У вас там Генич штрафные бьет, что еще можно сказать про вашу Медиалигу?»
    Слуцкий назвал трех игроков, которых дети хотят видеть на открытии стадиона «Бомбонера» в Волгограде
    От «Ботева» отписалось 40 процентов аудитории после ухода Прокопа 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.08.2023 12:12
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +262

      Александр.Т. 3 августа, 17:49

      Если бы они могли из бы подписали, значит не могут)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17793

      Garrincha58 3 августа, 12:56

      главный тренер 2Drots Дмитрий Викторович Кузнецов мог бы тренировать и Зенит и Спартак и нисколько хуже бы не было, а может и лучше

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24938

      DOCTOR PENALTY 3 августа, 12:41

      )))))))))))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 