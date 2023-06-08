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  • Аршавин: «У вас там Генич штрафные бьет, что еще можно сказать про вашу Медиалигу?»

Аршавин: «У вас там Генич штрафные бьет, что еще можно сказать про вашу Медиалигу?»

8 июня 2023, 23:34

Андрей Аршавин высказался об уровне Медийной футбольной лиги, приведя пример Михаила Прокопьева, также известного как Прокоп.

  • 20-летний Прокоп в сентябре поехал на просмотр в «Ботев».
  • Через месяц он подписал контракт с болгарским клубом.
  • В феврале игрок расторг соглашение, сославшись на личные обстоятельства.

– Когда Прокоп перешел в «Ботев», медиакомьюнити этим восхищалось, а вы критиковали.

– Так вы не восхищались, а выдавали желаемое за действительное.

– А почему вы не верили?

– Потому что, во-первых, видел, как он играет. Он в тот период как раз играл за «Зенит» с болельщиками, еще где-то мы пересекались. А там профессиональная команда чемпионата Болгарии.

– Но в Кубке он же здорово сыграл?

– В одном матче Кубка даже я сейчас здорово сыграю. Но это не значит, что я могу играть за «Ботев».

– А есть хоть кто-то в медийке...

– Думаю, что нет. Я просто не слежу, слава богу. У вас там Генич штрафные бьет, что еще можно сказать про вашу медийку?

Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Медиафутбол Ботев Аршавин Андрей Прокоп Генич Константин
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