Евсеев: «Мостовой из телевизора критикует только двух людей»

Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о критических заявлениях Александра Мостового.

– Труднее всего оставить в РПЛ было «Факел»?

– Да. Вы за месяц сможете подготовить материал, за который дадут ТЭФИ, условно говоря? Ну а мы подготовили. Вместе с помощниками и руководством.

Кто за месяц до окончания чемпионата придет в команду, которая находится в зоне стыков? Знаю тренеров, которые не пошли в «Факел» и за полгода до финиша РПЛ. А я пришел за месяц – при том, что у меня была работа.

В гостинице, в которой мы живем, есть комната, где мы обычно пьем кофе и чай. Там мы часто допоздна – с трех до полуночи – смотрели игры соперников, обсуждали, как с ними играть.

– Стыки – стресс?

– Было сложно. После поражения от «Зенита» мы поняли: будем играть в стыках с «Енисеем». Смысла ехать в Воронеж не было, поэтому полетели в Москву, затем в Красноярск. Хорошо, что в соответствии с регламентом матчи сдвинули на один день. Сутки, которые мы получили, помогли восстановиться.

Во втором матче с «Енисеем» – домашнем для нас – мы находились в равных с ними условиях. И то вопрос. Мы провели до этого два матча на выезде, а соперник спокойно готовился дома.

Кому тяжелее? Естественно, нам. Зато потом специалисты из телевизора, которые разбираются в футболе, но никого не тренируют, говорили, что во втором матче мы выглядели не очень. Что ж, зато 2:0 выиграли и остались в РПЛ.

– Под «специалистами из телевизора» подразумевали Мостового?

– А при чем тут Мостовой? Почему его фамилия должна звучать в каждом интервью? Это что, какой-то синоним?

Мостовой из телевизора критикует только двух людей. И меня в их числе нет.