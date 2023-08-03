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    • Евсеев: «Мостовой из телевизора критикует только двух людей»

    Евсеев: «Мостовой из телевизора критикует только двух людей»

    Главный тренер «Факела» Вадим Евсеев высказался о критических заявлениях Александра Мостового.

    – Труднее всего оставить в РПЛ было «Факел»?

    – Да. Вы за месяц сможете подготовить материал, за который дадут ТЭФИ, условно говоря? Ну а мы подготовили. Вместе с помощниками и руководством.

    Кто за месяц до окончания чемпионата придет в команду, которая находится в зоне стыков? Знаю тренеров, которые не пошли в «Факел» и за полгода до финиша РПЛ. А я пришел за месяц – при том, что у меня была работа.

    В гостинице, в которой мы живем, есть комната, где мы обычно пьем кофе и чай. Там мы часто допоздна – с трех до полуночи – смотрели игры соперников, обсуждали, как с ними играть.

    – Стыки – стресс?

    – Было сложно. После поражения от «Зенита» мы поняли: будем играть в стыках с «Енисеем». Смысла ехать в Воронеж не было, поэтому полетели в Москву, затем в Красноярск. Хорошо, что в соответствии с регламентом матчи сдвинули на один день. Сутки, которые мы получили, помогли восстановиться.

    Во втором матче с «Енисеем» – домашнем для нас – мы находились в равных с ними условиях. И то вопрос. Мы провели до этого два матча на выезде, а соперник спокойно готовился дома.

    Кому тяжелее? Естественно, нам. Зато потом специалисты из телевизора, которые разбираются в футболе, но никого не тренируют, говорили, что во втором матче мы выглядели не очень. Что ж, зато 2:0 выиграли и остались в РПЛ.

    – Под «специалистами из телевизора» подразумевали Мостового?

    – А при чем тут Мостовой? Почему его фамилия должна звучать в каждом интервью? Это что, какой-то синоним?

    Мостовой из телевизора критикует только двух людей. И меня в их числе нет.

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    Источник: Sport24

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    03.08.2023 11:33
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