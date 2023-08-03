Агент Цунами прояснил ситуацию с интересом «Краснодара»

Матеус Хавьер, агент левого защитника «Левски» Цунами, опроверг собственные слова о возможном переходе игрока в «Краснодар».
«Я никогда не говорил, что «Краснодар» заинтересован защитником Цунами. Эта информация не соответствует действительности.
С «Краснодаром» по Цунами ничего нет», – сказал агент.
- В прошлом сезоне бразилец провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
- Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.
- Цунами мог бы заменить в составе «Краснодара» Кристиана Рамиреса, ушедшего в «Ференцварош».
Источник: Metaratings