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    Агент Цунами прояснил ситуацию с интересом «Краснодара»

    Матеус Хавьер, агент левого защитника «Левски» Цунами, опроверг собственные слова о возможном переходе игрока в «Краснодар».

    «Я никогда не говорил, что «Краснодар» заинтересован защитником Цунами. Эта информация не соответствует действительности.

    С «Краснодаром» по Цунами ничего нет», – сказал агент.

    • В прошлом сезоне бразилец провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.
    • Цунами мог бы заменить в составе «Краснодара» Кристиана Рамиреса, ушедшего в «Ференцварош».

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    Источник: Metaratings

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    03.08.2023 09:09
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