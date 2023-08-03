Агент Цунами прояснил ситуацию с интересом «Краснодара»

Матеус Хавьер, агент левого защитника «Левски» Цунами, опроверг собственные слова о возможном переходе игрока в «Краснодар».

«Я никогда не говорил, что «Краснодар» заинтересован защитником Цунами. Эта информация не соответствует действительности.

С «Краснодаром» по Цунами ничего нет», – сказал агент.