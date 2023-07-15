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    Цунами может оказаться в «Краснодаре»

    «Краснодар» нашел замену для Кристиана Рамиреса, ушедшего в «Ференцварош».

    Клуб РПЛ интересуется левым защитником «Левски» Цунами.

    • В прошлом сезоне бразилец провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.
    • Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.

    «Цунами провел хороший сезон в «Левски», чем и привлек внимание «Краснодара». Пока это только интерес, без конкретных предложений.

    К тому же, «Краснодар» совсем недавно покинул Рамирес, Цунами мог бы точечно заменить его по позиции», – сказал агент футболиста Матеус Хавьер.

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    Источник: «Матч ТВ»

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