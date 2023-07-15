Цунами может оказаться в «Краснодаре»

«Краснодар» нашел замену для Кристиана Рамиреса, ушедшего в «Ференцварош».

Клуб РПЛ интересуется левым защитником «Левски» Цунами.

В прошлом сезоне бразилец провел 38 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

Его рыночная стоимость – 1,3 миллиона евро.

«Цунами провел хороший сезон в «Левски», чем и привлек внимание «Краснодара». Пока это только интерес, без конкретных предложений.

К тому же, «Краснодар» совсем недавно покинул Рамирес, Цунами мог бы точечно заменить его по позиции», – сказал агент футболиста Матеус Хавьер.