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    Радимов сравнил Малкома с Месси

    Владислав Радимов увидел сходство между продажей Малкома и уходом Лионеля Месси из «Барселоны».

    • «Аль-Хиляль» купил бразильца за 60 миллионов евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

    – Сильно ли ослабит уход Малкома «Зенит»?

    – Уходит лучший игрок и лучший бомбардир прошлого сезона – конечно ослабит. Он был вписан в игровую модель, был на пике.

    Как «Барселона» ослабла без Месси, так и тут. Потребуется определенное время, чтобы подписать других футболистов на замену бразильцу.

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    Источник: RT

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    03.08.2023 08:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +102262

      zigbert 3 августа, 14:16

      Сравнение не совсем корректное. Месси почти всю карьеру отыграл в Барселоне, 7 ЗМ, победитель 4х ЛЧ, 10й чемпион Испании. Так что для Барселоны это фигура более значимая. Даже Халк выглядел в Зените лучше Малкома.

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      Рейтинг: +19268

      NewLife 3 августа, 10:21

      Заголовок дерьмо, как это часто бывает у Бомбардира( К тому же в строках новостей, как правило, не информация, а загадки для кликбейта - чтобы новость узнать надо обязательно кликнуть.

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