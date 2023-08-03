Радимов сравнил Малкома с Месси

Сравнение не совсем корректное. Месси почти всю карьеру отыграл в Барселоне, 7 ЗМ, победитель 4х ЛЧ, 10й чемпион Испании. Так что для Барселоны это фигура более значимая. Даже Халк выглядел в Зените лучше Малкома.
Владислав Радимов увидел сходство между продажей Малкома и уходом Лионеля Месси из «Барселоны».
- «Аль-Хиляль» купил бразильца за 60 миллионов евро.
- Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
- Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.
– Сильно ли ослабит уход Малкома «Зенит»?
– Уходит лучший игрок и лучший бомбардир прошлого сезона – конечно ослабит. Он был вписан в игровую модель, был на пике.
Как «Барселона» ослабла без Месси, так и тут. Потребуется определенное время, чтобы подписать других футболистов на замену бразильцу.