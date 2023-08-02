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    «Динамо» назвало «Страсбуру» цену на Захаряна

    «Динамо» отклонило очередное предложение «Страсбура» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.

    «Динамо» не приняло предложение «Страсбура» по трансферу «Захаряна» на 11 миллионов евро + 2 миллиона бонусами. Оффер неплохой, но не те 15 миллионов, что хочет «Динамо».

    Однако суть не в этом, может и сторговались бы на 13-14. Если бы не секретарша покойного Райолы – Пимента.

    Сначала она принесла вариант с «Челси», не имея представления, как его реализовывать, что красноречиво говорит об уровне ее компетенции. А теперь пытается договориться на 20% за последующую перепродажу Арсена себе в карман, а не на счета «Динамо».

    Москвичей такой расклад не устраивает от слова совсем. Во-первых, по Захаряну есть запросы от более интересных клубов (и это не «Дженоа»). Во-вторых, динамовцы в целом настроены продать игрока только в расчете на прибыль от его следующего перехода», – сообщил в телеграме инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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    02.08.2023 17:25
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2075

      Fialet 2 августа, 19:46

      В самый раз сказать "ржунимагу".

      1
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner 2 августа, 19:20

      Рыночная цена Захаряна мильён рублей в базарный день. Хамоватый лентяй, достигший всего в футболе...(((

      4
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 2 августа, 18:15

      жадность фраеров погубит

      0
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      Рейтинг: +53

      Имя на этом сайте 2 августа, 17:53

      Челси не прокатило.Страсбур теперь.Если и тут не прокатит, то тогда Захаряну в Арарат.)))

      1
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      Рейтинг: +3661

      FRZZ 2 августа, 17:50

      Не верю, что Страсбур предлагал за него 11 миллионов евро.
      Бомбардир опять рассказывает сказки.

      2
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      ...
      Рейтинг: +21214

      Cleaner > FRZZ 2 августа, 19:22

      Бомбардир сказки пересказывает. Где то скажут, что Барселона за Захаряна 100 миллионов предлагала, Бомбардир это нам перескажет.

      2
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