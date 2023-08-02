«Динамо» назвало «Страсбуру» цену на Захаряна

«Динамо» отклонило очередное предложение «Страсбура» по трансферу полузащитника Арсена Захаряна.

«Динамо» не приняло предложение «Страсбура» по трансферу «Захаряна» на 11 миллионов евро + 2 миллиона бонусами. Оффер неплохой, но не те 15 миллионов, что хочет «Динамо».

Однако суть не в этом, может и сторговались бы на 13-14. Если бы не секретарша покойного Райолы – Пимента.

Сначала она принесла вариант с «Челси», не имея представления, как его реализовывать, что красноречиво говорит об уровне ее компетенции. А теперь пытается договориться на 20% за последующую перепродажу Арсена себе в карман, а не на счета «Динамо».

Москвичей такой расклад не устраивает от слова совсем. Во-первых, по Захаряну есть запросы от более интересных клубов (и это не «Дженоа»). Во-вторых, динамовцы в целом настроены продать игрока только в расчете на прибыль от его следующего перехода», – сообщил в телеграме инсайдер Иван Карпов.