Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • «Страсбур» поставил условие для «Динамо» по трансферу Захаряна

    «Страсбур» поставил условие для «Динамо» по трансферу Захаряна

    Переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Страсбур» может сорваться.

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, московский клуб должен ответить на предложение «Страсбура» до конца этой недели, иначе трансфер не состоится.

    Новости по теме
    Стало известно, сколько «Реал Сосьедад» готов заплатить за Захаряна
    Захарян может перейти в испанский клуб, который вышел в Лигу чемпионов 1
    «Аякс» переключился на Захаряна после срыва Сперцяна 13
    Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.08.2023 15:51
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2075

      Fialet 2 августа, 19:41

      Скоро нормальные люди при появлении информации о трансферах Захиряна будут матюгаться.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5690

      fakeid 2 августа, 16:14

      у него цена уже больше года не меняется. и это подозрительно.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 