«Страсбур» поставил условие для «Динамо» по трансферу Захаряна

Переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Страсбур» может сорваться.

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, московский клуб должен ответить на предложение «Страсбура» до конца этой недели, иначе трансфер не состоится.