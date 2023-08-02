«Страсбур» поставил условие для «Динамо» по трансферу Захаряна

Переход полузащитника Арсена Захаряна из «Динамо» в «Страсбур» может сорваться.
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, московский клуб должен ответить на предложение «Страсбура» до конца этой недели, иначе трансфер не состоится.
- Рыночная стоимость Захаряна – 15 миллионов евро.
- В новом сезоне Арсен забил 1 гол и сделал 1 ассист в 3 матчах.
- Ранее его пытались купить «Челси», «Аякс», «Фейеноорд», «Галатасарай».
- «Страсбур» и «Челси» с этого лета принадлежат одному владельцу.
Источник: твиттер Джанлуки Ди Марцио