ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Ростов» – «Зенит»

ЭСК РФС поддержала все решения судьи Евгения Кукуляка в матче 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1).

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизодах с неудалением игрока «Ростова» Хорена Байрамяна на 49-й минуте матча, неудалением игрока «Ростова» Алексея Миронова на 63-й минуте матча, неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Ростова» на 90+5-й минуте матча и удалением главного тренера «Зенита» Сергея Семака после окончания матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не удалил с поля игрока «Ростова» Хорена Байрамяна на 49-й минуте:

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока во время остановки игры комиссией единогласно квалифицируются как короткий толчок, так как он не совершал акцентированного удара головой игрока команды «Зенит» №31 Густаво Мантуана, который явно преувеличил последствия контакта, упав на газон и симулируя получение травмы.

В связи с этим комиссия считает, что судье следовало вынести обоим игрокам предупреждение за неспортивное поведение после данного инцидента.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока «Ростова» Алексея Миронова на 63-й минуте:

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №11 Клаудиньо большинством членов комиссии квалифицируются как безрассудные, так как наступ на ногу соперника со стороны игрока «Ростова» при попытке сыграть в мяч был совершен с умеренным усилием средней интенсивности, однако он совершенно не думал о безопасности соперника.

Ввиду отсутствия очевидного применения чрезмерной силы со стороны игрока «Ростова» большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение этому игроку за безрассудное поведение в данном пограничном эпизоде.

3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» на 90+5-й минуте:

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока обороняющейся команды «Ростов» №28 Евгения Чернова, упавшего на газон в результате игровых действий и оказавшегося на пути движения к мячу игрока атакующей команды «Зенит» №30 Маттео Кассьерры, комиссия не усмотрела нарушения правил, так как он не пытался вступить в единоборство за мяч с соперником в собственной штрафной площади, споткнувшись о ногу своего партнера по команде, и столкновение с нападающим было неизбежным и носило случайный характер.

По этой причине комиссия не считает данное столкновение наказуемым со стороны защитника, в связи с чем, поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

4. Судья правильно вынес красную карточку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после окончания матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что согласно правилам игры, в случае если официальное лицо команды выходит на поле после окончания матча и ведет себя в конфронтационной манере, судья обязан показать ему красную карточку.

Ввиду того, что главный тренер команды «Зенит», выйдя на поле после окончания матча, начал слишком эмоционально высказывать судье претензии по поводу игровых эпизодов матча в конфронтационной манере, комиссия считает обоснованным решение судьи удалить его с поля, в связи с чем, поддерживает это решение», – сообщает ЭСК.

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