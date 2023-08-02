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  • ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Ростов» – «Зенит»

ЭСК РФС вынес вердикт по судейству в матче «Ростов» – «Зенит»

2 августа 2023, 14:59
15

ЭСК РФС поддержала все решения судьи Евгения Кукуляка в матче 2-го тура РПЛ «Ростов» – «Зенит» (1:1).

«Зенит» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в эпизодах с неудалением игрока «Ростова» Хорена Байрамяна на 49-й минуте матча, неудалением игрока «Ростова» Алексея Миронова на 63-й минуте матча, неназначением 11-метрового штрафного удара в ворота «Ростова» на 90+5-й минуте матча и удалением главного тренера «Зенита» Сергея Семака после окончания матча.

Решения комиссии:

1. Судья правильно не удалил с поля игрока «Ростова» Хорена Байрамяна на 49-й минуте:

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока во время остановки игры комиссией единогласно квалифицируются как короткий толчок, так как он не совершал акцентированного удара головой игрока команды «Зенит» №31 Густаво Мантуана, который явно преувеличил последствия контакта, упав на газон и симулируя получение травмы.

В связи с этим комиссия считает, что судье следовало вынести обоим игрокам предупреждение за неспортивное поведение после данного инцидента.

2. Судья правильно не удалил с поля игрока «Ростова» Алексея Миронова на 63-й минуте:

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия данного игрока в единоборстве за мяч с игроком команды «Зенит» №11 Клаудиньо большинством членов комиссии квалифицируются как безрассудные, так как наступ на ногу соперника со стороны игрока «Ростова» при попытке сыграть в мяч был совершен с умеренным усилием средней интенсивности, однако он совершенно не думал о безопасности соперника.

Ввиду отсутствия очевидного применения чрезмерной силы со стороны игрока «Ростова» большинство членов комиссии считает, что судье следовало вынести предупреждение этому игроку за безрассудное поведение в данном пограничном эпизоде.

3. Судья правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» на 90+5-й минуте:

Решение ЭСК мотивировано тем, что в действиях игрока обороняющейся команды «Ростов» №28 Евгения Чернова, упавшего на газон в результате игровых действий и оказавшегося на пути движения к мячу игрока атакующей команды «Зенит» №30 Маттео Кассьерры, комиссия не усмотрела нарушения правил, так как он не пытался вступить в единоборство за мяч с соперником в собственной штрафной площади, споткнувшись о ногу своего партнера по команде, и столкновение с нападающим было неизбежным и носило случайный характер.

По этой причине комиссия не считает данное столкновение наказуемым со стороны защитника, в связи с чем, поддерживает решение судьи продолжить игру в данном игровом эпизоде.

4. Судья правильно вынес красную карточку главному тренеру «Зенита» Сергею Семаку после окончания матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что согласно правилам игры, в случае если официальное лицо команды выходит на поле после окончания матча и ведет себя в конфронтационной манере, судья обязан показать ему красную карточку.

Ввиду того, что главный тренер команды «Зенит», выйдя на поле после окончания матча, начал слишком эмоционально высказывать судье претензии по поводу игровых эпизодов матча в конфронтационной манере, комиссия считает обоснованным решение судьи удалить его с поля, в связи с чем, поддерживает это решение», – сообщает ЭСК.

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Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов
Комментарии (15)
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Давид59
1690978254
Ну вот. А говорят, что Газпром всё купил. Вот вам и ответ. Нихрена не купил.
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MaxRnD
1690978913
Если не прокатило с ЭСК, то можно затягивать старую песню: "Валеру тянут"
Ответить
zigbert
1690980393
Вполне справедливое решение.
Ответить
Spirit_78
1690985245
Для неадекватов-ненавистников Зенита решения ЭСК делятся на купленные (в пользу Зенита) и справедливые (против). Это всё, что нужно знать про неадекватов-ненавистников Зенита. Мозги у таких экспонатов отсутствуют.
Ответить
Bomjipidary
1690987409
Батюшки!!!неужели все против зенита встали. Походу Миллер в отпуске где то. Хорошо их окунули в их стязю)))
Ответить
zarsm
1690995933
что с лицом, ребятки?))
Ответить
ySS
1690999039
С чего бы это в рфсе забыли кто рулит?)
Ответить
balam
1691000414
у газпрема проблемы?
Ответить
Leznic
1691005904
О наш прекрасный КДК! Этими решениями по этому запросу ты сделал все ранее принятые решения в пользу Зенита абсолютно справедливыми. Может это и было целью Зенита, подать мало значимый протест, чтобы легитимизировать остальные спорные решения?
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Ask-Zam-google
1691018740
Ну хоть здесь Зенит не поддержали
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