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    • Семак рассказал, что говорил Кукуляку после матча «Ростов»– «Зенит»

    Семак рассказал, что говорил Кукуляку после матча «Ростов»– «Зенит»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал свое удаление после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

    • Матч обслуживал Евгений Кукуляк.
    • Он удалил Семака после матча за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере».
    • Семак пропустит игру следующего тура против «Динамо».

    «Пригласили [на заседание КДК] в онлайн‑режиме. Постараюсь быть, хотя у нас будет тренировка в это время.

    С формулировкой не согласен абсолютно. Вопрос, заданный в эмоциональной форме, не является конфронтацией. Если убрать из футбола эмоции, то что останется…

    С моей стороны не было оскорбления, был задан вопрос в эмоциональной манере. Не думаю, что это повод для красной карточки», – сказал Семак.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.08.2023 20:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +4507

      ziborock 1 августа, 22:28

      Семак рассказал, что говорил Кукуляку после матча «Ростов»– «Зенит»: "******* ******, **** и *****, твой *** ***! *****! **** ******!")))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 1 августа, 21:13

      когда то гнобили Тедеско сейчас все вернулось в обратку

      3
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