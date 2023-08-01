Семак рассказал, что говорил Кукуляку после матча «Ростов»– «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал свое удаление после матча 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
- Матч обслуживал Евгений Кукуляк.
- Он удалил Семака после матча за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере».
- Семак пропустит игру следующего тура против «Динамо».
«Пригласили [на заседание КДК] в онлайн‑режиме. Постараюсь быть, хотя у нас будет тренировка в это время.
С формулировкой не согласен абсолютно. Вопрос, заданный в эмоциональной форме, не является конфронтацией. Если убрать из футбола эмоции, то что останется…
С моей стороны не было оскорбления, был задан вопрос в эмоциональной манере. Не думаю, что это повод для красной карточки», – сказал Семак.
Источник: «Матч ТВ»