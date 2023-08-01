«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Ростовом»

В «Зените» остались недовольны судейством в игре 2-го тура РПЛ против «Ростова».
Петербургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку четырем эпизодам:
- 49-я минута – арбитр не удалил полузащитника «Ростова» Хорена Баграмяна;
- 63-я минута – арбитр не удалил полузащитника «Ростова» Алексея Миронова;
- 95-я минута – арбитр не назначил пенальти в ворота «Ростова»;
- после финального свистка – арбитр удалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере».
«Зенит» упустил победу над «Ростовом» – ничья 1:1. Матч обслуживал Евгений Кукуляк.
Источник: «Спорт-Экспресс»