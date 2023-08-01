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  • «Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Ростовом»

«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Ростовом»

1 августа 2023, 13:43
22

В «Зените» остались недовольны судейством в игре 2-го тура РПЛ против «Ростова».

Петербургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку четырем эпизодам:

  • 49-я минута – арбитр не удалил полузащитника «Ростова» Хорена Баграмяна;
  • 63-я минута – арбитр не удалил полузащитника «Ростова» Алексея Миронова;
  • 95-я минута – арбитр не назначил пенальти в ворота «Ростова»;
  • после финального свистка – арбитр удалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере».

«Зенит» упустил победу над «Ростовом» – ничья 1:1. Матч обслуживал Евгений Кукуляк.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Ростов Кукуляк Евгений
Комментарии (22)
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Опорник84
1690888668
Вот и зинаида заплакала. Кроты обидели.
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JTherry
1690889268
влажные мечты бом.жей: двоих игроков соперника удалить и получить левый пенальти - и "кабинетная" победа в кармане, так и играли 5 сезонов подряд... вспоминается сразу Луческу (на месте нынешнего Сельдереича), постоянно плакавший, что его засудили "проклятые москали"...)))
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anatolich72
1690889356
Все по феншую, без липовых удалений и пенальти зенит нулевой.
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ySS
1690889914
Так или иначе, Кукуляка сожрут. Всем надо запомнить, что мантуан провокатор и попрошайка, хуже ведет себя только клавка
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MaxRnD
1690890860
Малкома продать продали, но теперь хотя бы имели совесть и в качестве компенсации купили бы себе губозакаточную машину что ли ...
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Чехов на Садовой
1690896862
Семак а Семак, это не поведение мужика а позор какой-то. Нндаа уж...
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Persona_non_Grata
1690901676
Была бы возможность этот ЭСК отменил бы результат матча и присудил бы победу Зениту, но очень надеюсь, что мы еще пока до этого не дошли !!!
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Опорник84
1690902651
Крути не крути , а первым в этом сезоне в ЭСК побежала жаловаться зинаида.
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шахта Заполярная
1690905053
Позор немытым, позор нытикам.
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zarsm
1690912401
Клоуны
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