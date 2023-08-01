«Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Ростовом»

В «Зените» остались недовольны судейством в игре 2-го тура РПЛ против «Ростова».

Петербургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку четырем эпизодам:

49-я минута – арбитр не удалил полузащитника «Ростова» Хорена Баграмяна;

63-я минута – арбитр не удалил полузащитника «Ростова» Алексея Миронова;

95-я минута – арбитр не назначил пенальти в ворота «Ростова»;

после финального свистка – арбитр удалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере».

«Зенит» упустил победу над «Ростовом» – ничья 1:1. Матч обслуживал Евгений Кукуляк.