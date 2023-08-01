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    • «Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Ростовом»

    «Зенит» обратился в ЭСК РФС по четырем эпизодам матча с «Ростовом»

    В «Зените» остались недовольны судейством в игре 2-го тура РПЛ против «Ростова».

    Петербургский клуб обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС с просьбой дать оценку четырем эпизодам:

    • 49-я минута – арбитр не удалил полузащитника «Ростова» Хорена Баграмяна;
    • 63-я минута – арбитр не удалил полузащитника «Ростова» Алексея Миронова;
    • 95-я минута – арбитр не назначил пенальти в ворота «Ростова»;
    • после финального свистка – арбитр удалил главного тренера «Зенита» Сергея Семака за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере».

    «Зенит» упустил победу над «Ростовом» – ничья 1:1. Матч обслуживал Евгений Кукуляк.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.08.2023 13:43
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    Комментарии26
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    • ...
      Рейтинг: +1712

      balam 1 августа, 21:02

      хорошо что Баграмяна не удалили.кстати,кто это?

      3
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      ...
      Рейтинг: +19315

      ilichkadr > balam 2 августа, 15:31

      Правнук маршала Советского Союза, дважды Героя Советского Союза.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      zarsm 1 августа, 20:53

      Клоуны

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3688

      шахта Заполярная 1 августа, 18:50

      Позор немытым, позор нытикам.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3441

      Опорник84 1 августа, 18:10

      Крути не крути , а первым в этом сезоне в ЭСК побежала жаловаться зинаида.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23833

      Persona_non_Grata 1 августа, 17:54

      Была бы возможность этот ЭСК отменил бы результат матча и присудил бы победу Зениту, но очень надеюсь, что мы еще пока до этого не дошли !!!

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1103

      Чехов на Садовой 1 августа, 16:34

      Семак а Семак, это не поведение мужика а позор какой-то. Нндаа уж...

      5
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    • ...
      Рейтинг: +1363

      Номэд 1 августа, 15:51

      Педикулёзную мурзинку в кои-то веки по правилам отсудили и началось нытьё.

      8
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      Рейтинг: +5690

      fakeid > Номэд 1 августа, 17:44

      твою мамку под забором в рот отсудили лет 16 назад, в результате чего на свет появился ты, такой же вшивый, как и она. несплюнутый, давай визжи.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3522

      ПалкоВводецъ (returned) 1 августа, 15:21

      Не стоит ныть и уподобляться хрякам. Ну засудили и засудили спартаковские судьи. В следующем круге отыграемся на Ростове по взрослому. Гыгыгы

      4
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    • ...
      Рейтинг: +18903

      paracetamol 1 августа, 15:12

      Все верно. Хухуяку долго судить теперь не придется за свои художества!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +56581

      MaxRnD 1 августа, 14:54

      Малкома продать продали, но теперь хотя бы имели совесть и в качестве компенсации купили бы себе губозакаточную машину что ли ...

      4
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      ...
      Рейтинг: +19315

      ilichkadr > MaxRnD 1 августа, 15:19

      Нет в продаже, дефицит........

      2
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      ...
      Рейтинг: +3522

      ПалкоВводецъ (returned) > MaxRnD 1 августа, 15:22

      Квоту на губозакаточные машинки всю выбрали в Тарасовке. Гыгыгы

      5
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      Рейтинг: +1712

      balam > MaxRnD 1 августа, 21:00

      лучше вазелин

      2
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