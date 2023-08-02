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    • Решение КДК по удалению Семака после матча «Ростов» – «Зенит»

    Решение КДК по удалению Семака после матча «Ростов» – «Зенит»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не отменил красную карточку главного тренера «Зенита» Сергея Семака, полученную в игре с «Ростовом» (1:1).

    • Матч обслуживал Евгений Кукуляк.
    • Он удалил Семака после матча за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере».
    • Семак пропустит игру следующего тура против «Динамо».

    «Семак лично принял участие в заседании. В понедельник получили письмо от «Зенита» с просьбой отменить красную карточку.

    В соответствии с регламентом обратились в ЭСК РФС и получили заключение, в котором было сказано: судья Евгений Кукуляк правильно вынес красную карточку Семаку по окончании встречи. КДК не отменил удаление», – сообщил Григорьянц.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.08.2023 14:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2075

      Fialet 2 августа, 19:38

      Зимака ниотмазали.

      1
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      Рейтинг: +350

      odessakmv 2 августа, 18:21

      по-моему, у нас скоро будет новый Глава КДК РФС

      0
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      Рейтинг: +742

      Forvard47 2 августа, 15:00

      ну все по закону. быдло травоядное наказали!

      уже не первый раз подходит к арбитрам когда неудачный результат..

      почему то не подошел не разу когда судья свистят все подряд в пользу фк ****.

      И кстати ставьте на пенальти и удаление у динамо в этом матче, потому что на трибунах по любому будет миллер сидеть и ждать победы фк ****.

      6
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      Рейтинг: +4878

      Spirit_78 > Forvard47 2 августа, 17:21

      Надо ставить на то, что динамовские костоломы опять безнаказанно кого-нибудь из Зенита выбьют на долгий срок.

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