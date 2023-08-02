Решение КДК по удалению Семака после матча «Ростов» – «Зенит»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет не отменил красную карточку главного тренера «Зенита» Сергея Семака, полученную в игре с «Ростовом» (1:1).

Матч обслуживал Евгений Кукуляк.

Он удалил Семака после матча за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере».

Семак пропустит игру следующего тура против «Динамо».

«Семак лично принял участие в заседании. В понедельник получили письмо от «Зенита» с просьбой отменить красную карточку.

В соответствии с регламентом обратились в ЭСК РФС и получили заключение, в котором было сказано: судья Евгений Кукуляк правильно вынес красную карточку Семаку по окончании встречи. КДК не отменил удаление», – сообщил Григорьянц.