Завершились переговоры «Зенита» и «Фламенго» по трансферу Вендела: известны итоги

"На данный момент нет никакого предложения по Венделу..."
...а что там с Наполи, уже расхотели покупать наркомана за 25 лимонов..?) правильно, себе дороже будет, на лечение от наркозависимости больше потратишь...
Полузащитник «Зенита» Вендел не перейдет во «Фламенго».
«Вендела во «Фламенго» не будет. Переговоры завершились неуспешно.
На данный момент нет никакого предложения по Венделу. Игрок по-прежнему остаeтся в Санкт-Петербурге», – сообщил инсайдер Фабио Алейшо.
- В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
- С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
- Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.
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