Завершились переговоры «Зенита» и «Фламенго» по трансферу Вендела: известны итоги

Полузащитник «Зенита» Вендел не перейдет во «Фламенго».

«Вендела во «Фламенго» не будет. Переговоры завершились неуспешно.

На данный момент нет никакого предложения по Венделу. Игрок по-прежнему остаeтся в Санкт-Петербурге», – сообщил инсайдер Фабио Алейшо.

В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.

С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.

Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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