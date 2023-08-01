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    • Завершились переговоры «Зенита» и «Фламенго» по трансферу Вендела: известны итоги

    Завершились переговоры «Зенита» и «Фламенго» по трансферу Вендела: известны итоги

    Полузащитник «Зенита» Вендел не перейдет во «Фламенго».

    «Вендела во «Фламенго» не будет. Переговоры завершились неуспешно.

    На данный момент нет никакого предложения по Венделу. Игрок по-прежнему остаeтся в Санкт-Петербурге», – сообщил инсайдер Фабио Алейшо.

    • В 2020 году «Зенит» купил Вендела за 20,3 миллиона евро.
    • С тех пор он забил 15 голов и сделал 13 ассистов в 88 матчах.
    • Контракт бразильца с клубом действует до лета 2027-го.

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    Источник: телеграм-канал Фабио Алейшо

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    01.08.2023 21:49
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    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +30654

      JTherry 2 августа, 09:44

      "На данный момент нет никакого предложения по Венделу..."
      ...а что там с Наполи, уже расхотели покупать наркомана за 25 лимонов..?) правильно, себе дороже будет, на лечение от наркозависимости больше потратишь...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy 1 августа, 23:29

      теперь будет дурку валять на поле в отместку

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8537

      nik55 1 августа, 22:27

      попал в рабство

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +556

      vsolon > nik55 2 августа, 08:28

      как сыр в масле....и это рабство

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1469

      Lilipyt 1 августа, 21:52

      Как нет ни кого? Как насчет Напали с 25 млн.?! Темнит милейший

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2904

      alefreddy > Lilipyt 1 августа, 23:29

      это фейк

      1
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