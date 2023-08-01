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    • Гендиректор «Зенита»: «Был изумлен красной карточкой Семака. Надеюсь, разум восторжествует»

    Гендиректор «Зенита»: «Был изумлен красной карточкой Семака. Надеюсь, разум восторжествует»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал удаление главного тренера Сергея Семака в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

    «Я смотрел по телевидению матч «Зенита» и «Ростова». Честно говоря, был изумлен красной карточкой Семака.

    Завтра будет КДК, который все разберет. Будут рапорты судьи и главного инспектора. Сергей Богданович тоже будет участвовать в режиме видеоконференции. Надеюсь, разум восторжествует», – сказал Медведев.

    • Матч обслуживал Евгений Кукуляк.
    • Он удалил Семака после матча за «выход на футбольное поле в конфронтационной манере».
    • Семак пропустит игру следующего тура против «Динамо».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    01.08.2023 19:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2572

      моэм 2 августа, 08:10

      Восторжествует газпромовское беспардонное хамло ???

      1
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      Рейтинг: +34

      Петр C. 1 августа, 22:17

      сосите болт ,грязные ****.

      0
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      Рейтинг: +21214

      Cleaner 1 августа, 21:27

      Семак шел к этой красной карточке. После пятого чемпионства совсем ВЕЛИКИМ ТРЕНЕРОМ себя почувствовал, решил, что теперь имеет право судей прямо на поле поучать. А нет! Получи карточку и отдохни в матче с Динамо! Тренер должен знать своё место...

      1
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      Рейтинг: +542

      timon2401 1 августа, 21:10

      и вообще, как этот судейка посмел хоть что то показывать человеку из Зенита!!! уму не постижимо!!!

      1
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