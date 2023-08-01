Гендиректор «Зенита»: «Был изумлен красной карточкой Семака. Надеюсь, разум восторжествует»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал удаление главного тренера Сергея Семака в матче 2-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).

«Я смотрел по телевидению матч «Зенита» и «Ростова». Честно говоря, был изумлен красной карточкой Семака.

Завтра будет КДК, который все разберет. Будут рапорты судьи и главного инспектора. Сергей Богданович тоже будет участвовать в режиме видеоконференции. Надеюсь, разум восторжествует», – сказал Медведев.