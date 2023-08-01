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    • «И волки сыты, и овцы целы»: Федотов объяснил, почему ЦСКА не подал протест на результат матча с «Ахматом»

    «И волки сыты, и овцы целы»: Федотов объяснил, почему ЦСКА не подал протест на результат матча с «Ахматом»

    Бывший судья Игорь Федотов объяснил, почему ЦСКА не подал протест на результат матча 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).

    «ЦСКА не подал протест, потому что победил. Но они пожаловались на красную Гаичу.

    После департамент судейства выпустил своe объяснение момента, где признали ошибку судьи и VAR. Из этого следует, что теперь красную карточку Гаичу можно легко отменить – они еe и отменят.

    В итоге ЦСКА не подаст протест, а РФС отменит карточку Гаичу: и волки сыты, и овцы целы», – сказал Федотов

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    Источник: «Чемпионат»

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    01.08.2023 12:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +18902

      paracetamol 1 августа, 15:16

      Купили судью, чего же жаловаться?

      0
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      Рейтинг: +3024

      АЛЕКС 58 > paracetamol 2 августа, 04:53

      Газпромовских судей не купишь! Они преданы только Газпрому!

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      Рейтинг: +8128

      Томик 1 августа, 13:29

      Три пенальти цска - вот это даже ошибкой не назовёшь. Это он пытался вытащить коней, чтобы не пришел ему пипец. Но он всё равно придёт. Даже не смотря игру, понятно, что не было там трёх пенальти в пользу цска и не могло быть. А глянув один момент, я лишь убедился в этом.

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      Рейтинг: +10

      Борис-Жданов-vkontakte > Томик 2 августа, 10:31

      Увидеы ник сразу понял, что ни чего умного не скажет. Одна помененная буква (т), не меняет сути.

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      Рейтинг: +8128

      Томик > Борис-Жданов-vkontakte 3 августа, 02:09

      О, очередной идиот. Раз в несколько лет вы откуда-то вылезаете с одним и тем же остроумным высером. Малчык, иди в дупу. И там поковыряйся у себя, в поисках извилин. В голове то, видать, не нашлось.

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