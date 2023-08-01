«И волки сыты, и овцы целы»: Федотов объяснил, почему ЦСКА не подал протест на результат матча с «Ахматом»

Бывший судья Игорь Федотов объяснил, почему ЦСКА не подал протест на результат матча 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).

Арбитр Владислав Безбородов удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.

Он допустил грубую ошибку, признанную департаментом судейства РФС.

По окончании игры Безбородов нахамил журналисту.

«ЦСКА не подал протест, потому что победил. Но они пожаловались на красную Гаичу.

После департамент судейства выпустил своe объяснение момента, где признали ошибку судьи и VAR. Из этого следует, что теперь красную карточку Гаичу можно легко отменить – они еe и отменят.

В итоге ЦСКА не подаст протест, а РФС отменит карточку Гаичу: и волки сыты, и овцы целы», – сказал Федотов