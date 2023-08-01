«И волки сыты, и овцы целы»: Федотов объяснил, почему ЦСКА не подал протест на результат матча с «Ахматом»

Бывший судья Игорь Федотов объяснил, почему ЦСКА не подал протест на результат матча 2-го тура РПЛ с «Ахматом» (3:2).
- Арбитр Владислав Безбородов удалил 3 футболистов и назначил 5 пенальти.
- Он допустил грубую ошибку, признанную департаментом судейства РФС.
- По окончании игры Безбородов нахамил журналисту.
«ЦСКА не подал протест, потому что победил. Но они пожаловались на красную Гаичу.
После департамент судейства выпустил своe объяснение момента, где признали ошибку судьи и VAR. Из этого следует, что теперь красную карточку Гаичу можно легко отменить – они еe и отменят.
В итоге ЦСКА не подаст протест, а РФС отменит карточку Гаичу: и волки сыты, и овцы целы», – сказал Федотов
Источник: «Чемпионат»