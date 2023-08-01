Секу рассказал, как его разыграли с помощью алкоголя

Бывший игрок ЦСКА Секу заверил, что не пьет алкоголь.

– После спокойной Дании как перестраивался на тусовочную Москву?

– А я не тусовочный парень. Не пью алкоголь. У меня же мусульманские корни. Даже на вечеринках всегда пью сок или еще какие безалкогольные напитки.

Однажды была история. Один друг налил мне виски в банку колы. А я не знал. В итоге выпил, мне стало весело, я танцевал всю ночь. И друг мне говорит: «Вот видишь, ты перестал быть скучным, потому что ты выпил». Я такой: «В смысле? Я не пью». В итоге он рассказал мне, что подмешал мне алкоголь в колу. С той ночи он перестал быть мне другом.