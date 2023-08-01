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    Секу рассказал, как его разыграли с помощью алкоголя

    Бывший игрок ЦСКА Секу заверил, что не пьет алкоголь.

    – После спокойной Дании как перестраивался на тусовочную Москву?

    – А я не тусовочный парень. Не пью алкоголь. У меня же мусульманские корни. Даже на вечеринках всегда пью сок или еще какие безалкогольные напитки.

    Однажды была история. Один друг налил мне виски в банку колы. А я не знал. В итоге выпил, мне стало весело, я танцевал всю ночь. И друг мне говорит: «Вот видишь, ты перестал быть скучным, потому что ты выпил». Я такой: «В смысле? Я не пью». В итоге он рассказал мне, что подмешал мне алкоголь в колу. С той ночи он перестал быть мне другом.

    • Либериец был в ЦСКА в 2009-2015 годах.
    • В 2014 году Секу был в аренде в «Кубани».
    • С ЦСКА игрок дважды брал Кубок России.

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    Источник: Sport24

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    01.08.2023 12:04
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