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    • Секу: «Фанаты «Спартака» ухали и кричали: «Обезьяна, обезьяна!»

    Секу: «Фанаты «Спартака» ухали и кричали: «Обезьяна, обезьяна!»

    Бывший игрок ЦСКА Секу рассказал о расизме со стороны болельщиков «Спартака».

    • Либериец был в ЦСКА в 2009-2015 годах.
    • В 2014 году Секу был в аренде в «Кубани».
    • С ЦСКА игрок дважды брал Кубок России.

    – Если помнишь, в матче со «Спартаком» их болельщики начали ухать и кричать: «Обезьяна, обезьяна!» Знаешь, как мы [с Сейду Думбия] отреагировали?

    – Да, исполнили «обезьяний танец».

    – Именно. Мы знаем спартаковских фанатов. Знаем, что, если забьем, они будут называть нас обезьянами. Начнут ухать. Так что мы спокойно к этому относились.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:23
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    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 1 час назад

      Да, не все болелы Спартака любят ночь, кто-то любит белый снег.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12931

      Вомбат 1 час назад

      Помню, что Секу Олисе очень достойно относился к провокаторам. Этого у него не отнять. Впрочем Думбия тоже был такой же.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4479

      Иван Петров 1986 1 час назад

      Да ты и есть обезьяна.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +61

      Figo777 > Иван Петров 1986 1 час назад

      Нельзя быть националистом, Иван! В данный момент должен знать с кем мы воюем на Украине.
      Человек не выбирал себе цвет кожи и разрез глаз, такими нас сделала природа.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Figo777 > Иван Петров 1986 1 час назад

      ... попробуй назвать обезьяной какого-нибудь Майка Тайсона...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2521

      Красногвардейчик > Иван Петров 1986 1 час назад

      А Промяс?))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +816

      borusse > Иван Петров 1986 44 минуты назад

      вот вот ,сначала у себя дома разберитесь с своими расистами

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