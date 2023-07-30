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  • Секу: «Фанаты «Спартака» ухали и кричали: «Обезьяна, обезьяна!»

Секу: «Фанаты «Спартака» ухали и кричали: «Обезьяна, обезьяна!»

30 июля 2023, 15:23
8

Бывший игрок ЦСКА Секу рассказал о расизме со стороны болельщиков «Спартака».

  • Либериец был в ЦСКА в 2009-2015 годах.
  • В 2014 году Секу был в аренде в «Кубани».
  • С ЦСКА игрок дважды брал Кубок России.

– Если помнишь, в матче со «Спартаком» их болельщики начали ухать и кричать: «Обезьяна, обезьяна!» Знаешь, как мы [с Сейду Думбия] отреагировали?

– Да, исполнили «обезьяний танец».

– Именно. Мы знаем спартаковских фанатов. Знаем, что, если забьем, они будут называть нас обезьянами. Начнут ухать. Так что мы спокойно к этому относились.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Секу
Комментарии (8)
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Иван Петров 1986
1690720582
Да ты и есть обезьяна.
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Вомбат
1690720986
Помню, что Секу Олисе очень достойно относился к провокаторам. Этого у него не отнять. Впрочем Думбия тоже был такой же.
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+50/-50
1690722017
Да, не все болелы Спартака любят ночь, кто-то любит белый снег.
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Val 46
1690735234
таких фанатов нельзя допускать на стадионы пожизненно.
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