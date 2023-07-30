Секу: «Фанаты «Спартака» ухали и кричали: «Обезьяна, обезьяна!»

Да, не все болелы Спартака любят ночь, кто-то любит белый снег.
Бывший игрок ЦСКА Секу рассказал о расизме со стороны болельщиков «Спартака».
- Либериец был в ЦСКА в 2009-2015 годах.
- В 2014 году Секу был в аренде в «Кубани».
- С ЦСКА игрок дважды брал Кубок России.
– Если помнишь, в матче со «Спартаком» их болельщики начали ухать и кричать: «Обезьяна, обезьяна!» Знаешь, как мы [с Сейду Думбия] отреагировали?
– Да, исполнили «обезьяний танец».
– Именно. Мы знаем спартаковских фанатов. Знаем, что, если забьем, они будут называть нас обезьянами. Начнут ухать. Так что мы спокойно к этому относились.