«Балтика» и «Факел» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ростех Арена» в Калининграде 6 августа в 17:30 по московскому времени.

Пять последних очных матчей: две победы «Балтики», две ничьих, один раз выиграла команда из Воронежа.

«Балтика» – фаворит домашнего матча по версии букмекеров, коэффициент на победу хозяев составляет 2,18. На ничью дают 3,30. На выигрыш «Факела» можно поставить за 3,60.

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

Ставьте на победителя матча со специальным бонусом в 17000 рублей!