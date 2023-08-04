«Рубин» и «Спартак» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 5 августа в 17:30 по московскому времени.

Пять последних очных матчей

две победы «Рубина»;

один раз команды сыграли вничью;

два раза победу одержал «Спартак».

«Спартак» – фаворит гостевого матча по версии букмекеров

коэффициент на победу москвичей составляет 2,10;

на ничью дают 3,80;

на выигрыш «Рубина» можно поставить за 3,40.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Рубин– Спартак

Встречу в прямом эфире покажет телеканал «Матч! Премьер». Игру также будет транслировать «Фонбет».

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Прогноз на матч Рубин – Спартак