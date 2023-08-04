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  • Прогнозы и коэффициенты на матч «Рубин» – «Спартак» бесплатно: 3 тур РПЛ, 5 августа 2023

Прогнозы и коэффициенты на матч «Рубин» – «Спартак» бесплатно: 3 тур РПЛ, 5 августа 2023

4 августа 2023, 19:00
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«Рубин» и «Спартак» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 5 августа в 17:30 мск.

Выиграет ли Спартак третий матч РПЛ подряд? Делайте ставки на игру со специальным бонусом в 17000 рублей!

Пять последних очных матчей: две победы «Рубина», одна ничья, два раза выиграл «Спартак».

«Рубин» только-только вернулся из Первой лиги и достаточно неровно начал путь в РПЛ. На старте – две ничьих: против сильного «Локо» и не очень сильного «Оренбурга» – явно не тот результат, на который рассчитывал Рашид Рахимов.

С другой стороны, «Спартак» сильно свежее. Во-первых, выздоровели все лидеры. Во-вторых, отбыл дисквалификацию Александр Соболев и уже даже отыграл один матч. В-третьих, в прекрасной форме новичок Тео Бонгонда и Квинси Промес. В-четвертых, у «Спартака» одна из сильнейших оборон чемпионата – это показал старт сезона.

К игре Абаскаля много вопросов, но в паре с «Рубином» «Спартак» точно смотрится победителем.

Коэффициенты:

  • Победа «Рубина» – 3.40
  • Ничья – 3.75
  • Победа «Спартака» – 2.08

Прогноз на матч: победа «Спартака»

Где смотреть матч Рубин – Спартак

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Прогнозы Спартак Рубин
Комментарии (1)
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tilham
1690912668
Ждём красивой игры без фолов с обеих сторон
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