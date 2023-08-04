Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Прогнозы и коэффициенты на матч «Рубин» – «Спартак» бесплатно: 3 тур РПЛ, 5 августа 2023

    Прогнозы и коэффициенты на матч «Рубин» – «Спартак» бесплатно: 3 тур РПЛ, 5 августа 2023

    «Рубин» и «Спартак» сыграют в матче 3-го тура РПЛ. Встреча пройдет на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани 5 августа в 17:30 мск.

    Выиграет ли Спартак третий матч РПЛ подряд? Делайте ставки на игру со специальным бонусом в 17000 рублей!

    Пять последних очных матчей: две победы «Рубина», одна ничья, два раза выиграл «Спартак».

    «Рубин» только-только вернулся из Первой лиги и достаточно неровно начал путь в РПЛ. На старте – две ничьих: против сильного «Локо» и не очень сильного «Оренбурга» – явно не тот результат, на который рассчитывал Рашид Рахимов.

    С другой стороны, «Спартак» сильно свежее. Во-первых, выздоровели все лидеры. Во-вторых, отбыл дисквалификацию Александр Соболев и уже даже отыграл один матч. В-третьих, в прекрасной форме новичок Тео Бонгонда и Квинси Промес. В-четвертых, у «Спартака» одна из сильнейших оборон чемпионата – это показал старт сезона.

    К игре Абаскаля много вопросов, но в паре с «Рубином» «Спартак» точно смотрится победителем.

    Коэффициенты:

    • Победа «Рубина» – 3.40
    • Ничья – 3.75
    • Победа «Спартака» – 2.08

    Прогноз на матч: победа «Спартака»

    Где смотреть матч Рубин – Спартак

    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2023 19:00
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +404

      tilham 1 августа, 20:57

      Ждём красивой игры без фолов с обеих сторон

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 