Игнашевич рассказал о настрое игроков «Балтики» на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич сделал заявление о предстоящей игре против «Спартака».

«Что касается настроя, то мы дебютанты в РПЛ. Не надо никого настраивать на любого соперника.

«Спартак», безусловно, один из флагманов нашего футбола. Поэтому игра будет очень интересной как для специалистов, так и для болельщиков, – сказал Игнашевич.