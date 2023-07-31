Игнашевич рассказал о настрое игроков «Балтики» на матч со «Спартаком»

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич сделал заявление о предстоящей игре против «Спартака».
«Что касается настроя, то мы дебютанты в РПЛ. Не надо никого настраивать на любого соперника.
«Спартак», безусловно, один из флагманов нашего футбола. Поэтому игра будет очень интересной как для специалистов, так и для болельщиков, – сказал Игнашевич.
- Сегодня «Спартак» примет «Балтику» во 2-м туре РПЛ.
- Начало матча – 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: «Матч ТВ»