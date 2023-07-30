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    Песьяков: «У «Зенита» за матч было полтора момента»

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился впечатлениями от матча второго тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

    «Я думаю, как минимум мы не заслуживали поражения. У «Зенита» было полтора момента. Мы и отмечали, когда играли, что «Зенит» хорош тем, что может наказать за любую ошибку. Мы совершили одну, максимум две ошибки, за что были наказаны.

    В целом, я думаю, мы заслуживали немножко больше, чем поражение. А по ходу игры могли рассчитывать на большее», – сказал Песьяков.

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    Источник: «Советский спорт»

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