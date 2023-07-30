Песьяков: «У «Зенита» за матч было полтора момента»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился впечатлениями от матча второго тура РПЛ против «Зенита» (1:1).
- «Ростов» спасся благодаря пенальти на 94-й минуте.
- Его реализовал Николай Комличенко.
- У «Зенита» забил Матео Кассьерра.
«Я думаю, как минимум мы не заслуживали поражения. У «Зенита» было полтора момента. Мы и отмечали, когда играли, что «Зенит» хорош тем, что может наказать за любую ошибку. Мы совершили одну, максимум две ошибки, за что были наказаны.
В целом, я думаю, мы заслуживали немножко больше, чем поражение. А по ходу игры могли рассчитывать на большее», – сказал Песьяков.
Источник: «Советский спорт»