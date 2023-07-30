Песьяков: «У «Зенита» за матч было полтора момента»

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков поделился впечатлениями от матча второго тура РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Ростов» спасся благодаря пенальти на 94-й минуте.

Его реализовал Николай Комличенко.

У «Зенита» забил Матео Кассьерра.

«Я думаю, как минимум мы не заслуживали поражения. У «Зенита» было полтора момента. Мы и отмечали, когда играли, что «Зенит» хорош тем, что может наказать за любую ошибку. Мы совершили одну, максимум две ошибки, за что были наказаны.

В целом, я думаю, мы заслуживали немножко больше, чем поражение. А по ходу игры могли рассчитывать на большее», – сказал Песьяков.