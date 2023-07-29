«Ну сколько можно»: Сутормин – о мемах про трансфер за 50 тысяч рублей

Футболист «Зенита» Алексей Сутормин устал от шуток про сумму своего трансфера в петербургский клуб.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 3 миллиона евро.

Однако в свое время были опубликованы документы, где указано, что переход из «Рубина» в 2019 году осуществлен за 50 тысяч рублей.

«Тогда было невозможно не читать. Этих мемов было очень много. Да, смешно было. Но некоторые люди видят только одну сторону медали, а чтобы сделать вывод, нужно узнать ситуацию и с другой стороны.

Так, посмеяться прикольно, конечно, но сейчас уже нет, пять лет прошло, ну сколько можно, что-то новенькое можно придумать, ну одно и то же», – сказал Сутормин.