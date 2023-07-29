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    • «Ну сколько можно»: Сутормин – о мемах про трансфер за 50 тысяч рублей

    «Ну сколько можно»: Сутормин – о мемах про трансфер за 50 тысяч рублей

    Футболист «Зенита» Алексей Сутормин устал от шуток про сумму своего трансфера в петербургский клуб.

    • По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 3 миллиона евро.
    • Однако в свое время были опубликованы документы, где указано, что переход из «Рубина» в 2019 году осуществлен за 50 тысяч рублей.

    «Тогда было невозможно не читать. Этих мемов было очень много. Да, смешно было. Но некоторые люди видят только одну сторону медали, а чтобы сделать вывод, нужно узнать ситуацию и с другой стороны.

    Так, посмеяться прикольно, конечно, но сейчас уже нет, пять лет прошло, ну сколько можно, что-то новенькое можно придумать, ну одно и то же», – сказал Сутормин.

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    Источник: Федерация футбола Санкт-Петербурга

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    Сегодня, 09:44
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3465

      шахта Заполярная 43 минуты назад

      Ну не нравится в рублях, то может в тугриках посчитать. Все же иностранная валюта.
      Стоит 50 руб. а гонору на 50 мультов в евро.

      0
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      Рейтинг: +25205

      bset 1 час назад

      Каждый россиянин на свою среднюю зарплату сможет по Сутормину купить

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      Рейтинг: +2577

      Челнинец 1 час назад

      Дешевка помойная

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