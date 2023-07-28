Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    2
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Забитцер объяснил, почему удалил из соцсетей все фотографии в форме «Баварии»

    Забитцер объяснил, почему удалил из соцсетей все фотографии в форме «Баварии»

    Новичок дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер рассказал, почему удалил из соцсетей все фотографии, связанные с «Баварией».

    «Конечно, были некоторые моменты, которые мне не нравились. Но я не вычеркнул эту главу из своей жизни. «Бавария» была мечтой моего детства, я не хочу об этом забывать.

    Но не всe шло гладко. Это внутренние дела, не стоит говорить об этом. Это можно было предположить, если проследить за моим временем там. Но я не хочу говорить ничего плохого», – цитирует Забитцера журналист Патрик Бергер.

    • 29-летний Забитцер выступал за «Баварию» с августа 2021 года.
    • Его статистика: 54 матча, 2 гола, 2 ассиста.
    • С февраля австриец был в аренде в «Манчестер Юнайтед»: 18 игр, 3+1.

    Новости по теме
    «Боруссия» Д купила полузащитника «Баварии» за 19 миллионов 1
    «Боруссия» Д согласовала трансфер полузащитника «Баварии» за 19 миллионов 2
    «Манчестер Юнайтед» сообщил об уходе двух арендованных игроков
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 