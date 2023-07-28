Забитцер объяснил, почему удалил из соцсетей все фотографии в форме «Баварии»

Новичок дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер рассказал, почему удалил из соцсетей все фотографии, связанные с «Баварией».

«Конечно, были некоторые моменты, которые мне не нравились. Но я не вычеркнул эту главу из своей жизни. «Бавария» была мечтой моего детства, я не хочу об этом забывать.

Но не всe шло гладко. Это внутренние дела, не стоит говорить об этом. Это можно было предположить, если проследить за моим временем там. Но я не хочу говорить ничего плохого», – цитирует Забитцера журналист Патрик Бергер.