Забитцер объяснил, почему удалил из соцсетей все фотографии в форме «Баварии»

Новичок дортмундской «Боруссии» Марсель Забитцер рассказал, почему удалил из соцсетей все фотографии, связанные с «Баварией».
«Конечно, были некоторые моменты, которые мне не нравились. Но я не вычеркнул эту главу из своей жизни. «Бавария» была мечтой моего детства, я не хочу об этом забывать.
Но не всe шло гладко. Это внутренние дела, не стоит говорить об этом. Это можно было предположить, если проследить за моим временем там. Но я не хочу говорить ничего плохого», – цитирует Забитцера журналист Патрик Бергер.
- 29-летний Забитцер выступал за «Баварию» с августа 2021 года.
- Его статистика: 54 матча, 2 гола, 2 ассиста.
- С февраля австриец был в аренде в «Манчестер Юнайтед»: 18 игр, 3+1.
Источник: «Чемпионат»