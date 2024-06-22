Футболист Австрии Забитцер прокомментировал победу над Польшей

Полузащитник Австрии Марсель Забитцер поделился своими мыслями по поводу итогов поединка против Польши (3:1) в рамках группового раунда Евро-2024.
«Я чувствую себя великолепно, по-настоящему счастлив. Это хорошая победа, важная победа, крупная победа. Игра была напряженной, поэтому я очень устал, но очень счастлив. Мы играли на пределе своих возможностей. Мы были очень активны в контратаках. Когда мы играем близко к своему пику возможностей, мы становимся очень хорошей командой. Если вы спросите у сборной Польши, я не думаю, что они захотят играть с нами снова», – высказался Забитцер.
- Австрия смогла довольно уверенно переиграть Польшу (3:1). Точными ударами у австрийской команды отметились Гернот Траунер, Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович. Единственный мяч поляков на счету Кшиштофа Пентека.
- Теперь в активе дружина Ральфа Рангника 3 очка. Команда занимает третье место в своем квартете. В следующем туре австрийцы сразятся с Нидерландами, имеющими в своем запасе на 1 турнирных балл больше.
- 30-летний атакующий полузащитник Марсель Забитцер вышел в основе Австрии на игру против Польши. Футболист провел на поле все 90 минут, заработав пенальти. Всего в активе игрока «Боруссии» из Дортмунда 17 голов в 79 встречах в майке сборной Австрии.