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    • Футболист Австрии Забитцер прокомментировал победу над Польшей

    Футболист Австрии Забитцер прокомментировал победу над Польшей

    Полузащитник Австрии Марсель Забитцер поделился своими мыслями по поводу итогов поединка против Польши (3:1) в рамках группового раунда Евро-2024.

    «Я чувствую себя великолепно, по-настоящему счастлив. Это хорошая победа, важная победа, крупная победа. Игра была напряженной, поэтому я очень устал, но очень счастлив. Мы играли на пределе своих возможностей. Мы были очень активны в контратаках. Когда мы играем близко к своему пику возможностей, мы становимся очень хорошей командой. Если вы спросите у сборной Польши, я не думаю, что они захотят играть с нами снова», – высказался Забитцер.

    • Австрия смогла довольно уверенно переиграть Польшу (3:1). Точными ударами у австрийской команды отметились Гернот Траунер, Кристоф Баумгартнер и Марко Арнаутович. Единственный мяч поляков на счету Кшиштофа Пентека.
    • Теперь в активе дружина Ральфа Рангника 3 очка. Команда занимает третье место в своем квартете. В следующем туре австрийцы сразятся с Нидерландами, имеющими в своем запасе на 1 турнирных балл больше.
    • 30-летний атакующий полузащитник Марсель Забитцер вышел в основе Австрии на игру против Польши. Футболист провел на поле все 90 минут, заработав пенальти. Всего в активе игрока «Боруссии» из Дортмунда 17 голов в 79 встречах в майке сборной Австрии.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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