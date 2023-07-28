«Спартак» может купить игрока сборной Молдавии, которого отстранил «Олимпиакос»

Защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук может перейти в «Спартак», сообщает Sport time.
Молдавский футболист был отстранен от основы греческой команды перед матчем с «Рейнджерс». Он не входит в планы главного тренера «Олимпиакоса» Диего Мартинеса.
«Спартак» может заплатить за Рябчука около 5 миллионов евро. На игрока также претендуют «Лилль» и «Нант».
- Рябчук в «Олимпиакосе» с января 2021 года.
- Он провел 120 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов.
- Рыночная стоимость защитника – 4 миллиона евро.
Источник: Sport time