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    • «Спартак» может купить игрока сборной Молдавии, которого отстранил «Олимпиакос»

    «Спартак» может купить игрока сборной Молдавии, которого отстранил «Олимпиакос»

    Защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук может перейти в «Спартак», сообщает Sport time.

    Молдавский футболист был отстранен от основы греческой команды перед матчем с «Рейнджерс». Он не входит в планы главного тренера «Олимпиакоса» Диего Мартинеса.

    «Спартак» может заплатить за Рябчука около 5 миллионов евро. На игрока также претендуют «Лилль» и «Нант».

    • Рябчук в «Олимпиакосе» с января 2021 года.
    • Он провел 120 матчей, забил 3 гола и сделал 10 ассистов.
    • Рыночная стоимость защитника – 4 миллиона евро.

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    Источник: Sport time

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