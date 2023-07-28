«Спартак» может купить игрока сборной Молдавии, которого отстранил «Олимпиакос»

Защитник «Олимпиакоса» Олег Рябчук может перейти в «Спартак», сообщает Sport time.

Молдавский футболист был отстранен от основы греческой команды перед матчем с «Рейнджерс». Он не входит в планы главного тренера «Олимпиакоса» Диего Мартинеса.

«Спартак» может заплатить за Рябчука около 5 миллионов евро. На игрока также претендуют «Лилль» и «Нант».