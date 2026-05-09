Игроком «Спартака» заинтересовались клубы Португалии

Ряд команд из Португалии активно интересуются защитником «Спартака» Олегом Рябчуком.
Он может перейти туда на правах свободного агента.
Московский клуб уже давно уведомил защитника о том, что трудовое соглашение с ним не будет продлено. Срок контракта Рябчука с красно-белыми истекает летом.
- 28-летний защитник в этом сезоне провел за «Спартак» 18 матчей.
- Ранее сообщалось, что игрок сборной Молдовы рассматривает варианты продолжения карьеры в Италии и Франции.
- У Рябчука есть гражданство Португалии.
