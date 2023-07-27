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    • Мама Малкома на русском языке написала письмо «Зениту» после ухода сына в «Аль-Хиляль»

    Мама Малкома на русском языке написала письмо «Зениту» после ухода сына в «Аль-Хиляль»

    Флавиа де Оливейра, мама бразильского вингера Малкома, написала письмо «Зениту».

    Женщина поблагодарила петербургский клуб на русском языке.

    «Благодарность «Зениту» за все, что они сделали с моим сыном. Спасибо за всю любовь жителей замечательного города Санкт-Петербурга, за то, что так хорошо поприветствовали моего сына.

    Это были четыре года большого счастья и достижений. Спасибо! До скорой встречи», – написала Флавиа в соцсетях.

    Фото: соцсети Малкома

    • Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
    • Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.
    • Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 12:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6566

      Давид59 20 минут назад

      Спасибо и Вам, маманя! Приятно было прочитать!

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      Ответить
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      Рейтинг: +68484

      portero 29 минут назад

      С современными переводчиками, можно на любом языке написать....
      А так приятно, что хорошо растаются приятные слова!!!!

      0
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