Мама Малкома на русском языке написала письмо «Зениту» после ухода сына в «Аль-Хиляль»

Флавиа де Оливейра, мама бразильского вингера Малкома, написала письмо «Зениту».

Женщина поблагодарила петербургский клуб на русском языке.

«Благодарность «Зениту» за все, что они сделали с моим сыном. Спасибо за всю любовь жителей замечательного города Санкт-Петербурга, за то, что так хорошо поприветствовали моего сына.

Это были четыре года большого счастья и достижений. Спасибо! До скорой встречи», – написала Флавиа в соцсетях.

Фото: соцсети Малкома

Малком перешел в саудовский «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

Он провел в «Зените» 4 сезона и выиграл 9 трофеев.

Статистика нападающего: 109 матчей, 42 гола, 24 ассиста.

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