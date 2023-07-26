Семак прокомментировал приход в «Зенит» вратаря Адамова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на приход в команду вратаря Дениса Адамова. Он был в «Сочи».

Адамов – воспитанник «Краснодара».

С «Зенитом» он заключил контракт по схеме «4+1».

Сумма трансфера – 1 миллион евро.

«Сезон длинный, двумя вратарями обойтись нельзя. Мы совершили хорошую сделку, это хорошая опция. У него такие же шансы, как у Миши Кержакова и Саши Васютина. Нужно ждать своего шанса и конкурировать. Кто будет лучше выглядеть, тот и будет играть», – сказал Семак.