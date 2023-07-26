Комментатор Нагучев ограничит упоминание фамилии Дзюбы в репортажах после его слов про журналистов

Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ», не оставил без внимание слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы про журналистов. Он назвал их скучными.

«Я буду называть фамилию Дзюба в репортаже, только если Артем начнет забивать интересные голы. А то вместо них пока одна желтуха.

Что нужно делать, чтобы я снова крикнул «Дзюба. Гол»? Голы нормальные придумать», – написал Нагучев.

В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.

Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах минувшего сезона.

Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

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