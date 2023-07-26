Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Комментатор Нагучев ограничит упоминание фамилии Дзюбы в репортажах после его слов про журналистов

Комментатор Нагучев ограничит упоминание фамилии Дзюбы в репортажах после его слов про журналистов

26 июля 2023, 10:41
3

Роман Нагучев, комментатор «Матч ТВ», не оставил без внимание слова нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы про журналистов. Он назвал их скучными.

«Я буду называть фамилию Дзюба в репортаже, только если Артем начнет забивать интересные голы. А то вместо них пока одна желтуха.

Что нужно делать, чтобы я снова крикнул «Дзюба. Гол»? Голы нормальные придумать», – написал Нагучев.

  • В феврале Дзюба перешел в «Локомотив» на правах свободного агента.
  • Он забил 8 голов и сделал 5 ассистов в 13 матчах минувшего сезона.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.

РПЛ возвращается: успейте забрать специальный бонус в 17000 рублей!

Еще по теме:
Тактаров дал прогноз на свой бой с Дзюбой 3
Слуцкий сказал, в каком клубе хочет играть Дзюба 4
Филипенко оценил возвращение Дзюбы в «Спартак» 6
Источник: телеграм-канал Романа Нагучева
Россия. Премьер-лига Локомотив Дзюба Артем
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
nik55
1690358845
пора уже забыть о бревне
Ответить
sined1951
1690386476
Нагучев, сразу меняй профессию. Ты обязан по работе называть фамилии играющих футболистов, тебе за это деньги платят. Не забывай, что работаешь для болельщиков, а не для себя любимого.
Ответить
Каратель помойников
1690392801
А шурношлюх то обиделся по ходу как бабенка паршивая.да рукакаку бревно,а ракоспондент нытик,вот и весь сказ
Ответить
Главные новости
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
18:00
1
⚡️ Все 30 номинантов на «Золотой мяч» в 2026 году
17:44
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
17:31
2
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
17:17
7
Ротен обратился к Мбаппе: «Заткнись и продолжай работать»
17:00
1
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal
16:37
2
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
7
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Ямаль сделал заявление о получении «Золотого мяча»
15:15
6
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Все новости
Все новости
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
16:20
7
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
16:04
8
Футболиста «Спартака» сравнили с Месси: «Без него игра рушится»
15:57
6
«Факел» заинтересован в аренде игрока «Локомотива»
15:30
Широков вынес вердикт московскому клубу: «Совсем скоро провалится»
15:00
8
Агент Дивеева: «Игорь был «на карандаше» у «Манчестер Сити». «Реал» и «Барса»? Вполне вероятно»
14:50
1
Генич прокомментировал удаление Тюкавина в дерби со «Спартаком»
13:55
6
Федотов проанализировал эпизод, когда Семака едва не избили
13:47
7
На тренере РПЛ поставили «черную метку»
13:33
Известны соперники сборной России на октябрь
13:10
17
Бубнов одним словом описал Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
13:01
4
Анализ Федотова неназначенного на Соболеве пенальти в матче «Зенит» – ЦСКА
12:41
12
«Я порадовался»: Орлов – после ухода футболиста «Зенита»
12:23
3
Талалаев «устроил разнос» в «Балтике»
12:12
4
Гурцкая оценил вызывающую агрессию Семака в матче с ЦСКА
12:06
1
«Безрассудно смелые люди»: Егоров удивлен агентами Олейникова, сбежавшего из «Рубина» в ЦСКА
11:52
3
Лапидарная реакция босса «Спартака» на возможный трансфер Головина
11:44
18
«Чемпионский уровень»: Лещенко – о «Динамо»
11:33
6
Моссаковский вступился за Олейникова: «Парня понять можно»
11:11
4
Тренер «Рубина» прокомментировал побег Олейникова в ЦСКА
10:52
2
Слуцкий назвал себя «волгоградским быдлом»
10:43
5
ЦСКА предупредили, что он получит «кармический удар» за Олейникова
10:36
14
Эмоциональная реакция Генича на дебют Мостового за «Локо»
10:15
3
«Зенит» намерен натурализовать бразильца, чтобы высвободить легионерское место
10:08
29
«Был как собака, а стал добрым псом»: игрока «Зенита» уличили в деградации
09:58
12
Экс-РПЛовца включили в топ-3 кандидатов на «Золотой мяч»
09:31
1
Семака призвали к активным шагам по выводу «Зенита» из кризиса
08:57
14
Олейникова осудили за его поступок: «Таких вертихвосток не уважают ни свои, ни чужие»
08:43
15
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+