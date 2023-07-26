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    • РПЛ: «Рекордный трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» – отличная реклама лиги»

    РПЛ: «Рекордный трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» – отличная реклама лиги»

    Президент РПЛ Александр Алаев отреагировал на готовящийся трансфер нападающего «Зенита» Малкома в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро. Это будет самый дорогой трансфер на выход в истории лиги.

    – Как скажется отъезд Малкома на РПЛ? Это одна из главных звезд лиги.

    – Смотрю на его отъезд с двух сторон. С одной стороны, у нас уехал лучший игрок прошлого сезона, причем, однозначно лучший – это показало голосование. MVP уехал. Конечно же, нас расстраивает, когда лига теряет главную звезду.

    Но с другой стороны, мы понимаем, какие сейчас реалии – активность клубов из Саудовской Аравии, тот факт, что мы не играем в еврокубках. Это точно не способствует удержанию и привозу новых звезд. Тем не менее из нашего чемпионата уезжает футболист за рекордные для Саудовской Аравии 60 млн евро.

    Я всегда стараюсь быть оптимистом, смотреть позитивно на вещи. Трансфер Малкома – отличная реклама для РПЛ. Из нашего чемпионата можно уехать за рекордные деньги в другую лигу. Когда клубы будут вести переговоры по другим футболистам, этот трансфер будет способствовать приезду новых звезд.

    Будем скучать по Малкому, спасибо ему за все, но уверен, что уже в этом сезоне появится кто-то другой. Точно будет новый MVP.

    • Малком провел в России 4 года.
    • «Зенит» купил его у «Барселоны» в 2019 году за 40 миллионов евро.
    • В феврале Малком получил паспорт России.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +244

      Александр.Т. 11 минут назад

      Чушь

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11720

      alp 1 час назад

      отличная реклама дерьма... звучит двояко...

      0
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