Фернандес попал в заявку «Зенита» на матч с «Ахматом», Малком не сыграет

«Зенит» назвал стартовый состав на матч Fonbet Кубка России против «Ахмата».
В заявку клуба из Петербурга впервые попал защитник Марио Фернандес.
Из-за дисквалификации игру пропускает нападающий Малком. Он должен перейти в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.
«Если кто забыл, в этом турнире у нас отбывает дисквалификацию Барриос. Поэтому его нет в заявке. Также дисквалифицированы Малком и Родригао, что сегодня не так актуально«, – говорится в текстовой трансляции на сайте «Зенита».
- Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
- Начало – в 20:45 мск.
Источник: «Бомбардир»