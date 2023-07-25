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    • Фернандес попал в заявку «Зенита» на матч с «Ахматом», Малком не сыграет

    Фернандес попал в заявку «Зенита» на матч с «Ахматом», Малком не сыграет

    «Зенит» назвал стартовый состав на матч Fonbet Кубка России против «Ахмата».

    В заявку клуба из Петербурга впервые попал защитник Марио Фернандес.

    Из-за дисквалификации игру пропускает нападающий Малком. Он должен перейти в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

    «Если кто забыл, в этом турнире у нас отбывает дисквалификацию Барриос. Поэтому его нет в заявке. Также дисквалифицированы Малком и Родригао, что сегодня не так актуально«, – говорится в текстовой трансляции на сайте «Зенита».

    • Матч пройдет в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене».
    • Начало – в 20:45 мск.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3352

      ПалкоВводецъ (returned) 3 минуты назад

      Значит Семак даст ему немного игрового времени представить его болельщикам. Удачи Марио в клубе чемпион. Гыгыгы

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