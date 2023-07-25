Фернандес попал в заявку «Зенита» на матч с «Ахматом», Малком не сыграет

«Зенит» назвал стартовый состав на матч Fonbet Кубка России против «Ахмата».

В заявку клуба из Петербурга впервые попал защитник Марио Фернандес.

Из-за дисквалификации игру пропускает нападающий Малком. Он должен перейти в «Аль-Хиляль» за 60 миллионов евро.

«Если кто забыл, в этом турнире у нас отбывает дисквалификацию Барриос. Поэтому его нет в заявке. Также дисквалифицированы Малком и Родригао, что сегодня не так актуально«, – говорится в текстовой трансляции на сайте «Зенита».