Зиньковский назвал задачи «Спартака» в этом сезоне

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о задачах команды на сезон.

«Была озвучена задача бороться за чемпионство и Кубок – по силам ли нам? «Спартаку» в каждом сезоне по силам бороться за чемпионство и Кубок. В каждом сезоне стоят такие задачи. Будем стремиться отлично выступить и в РПЛ, и в Кубке», – сказал Зиньковский.