Зиньковский назвал задачи «Спартака» в этом сезоне

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о задачах команды на сезон.
«Была озвучена задача бороться за чемпионство и Кубок – по силам ли нам? «Спартаку» в каждом сезоне по силам бороться за чемпионство и Кубок. В каждом сезоне стоят такие задачи. Будем стремиться отлично выступить и в РПЛ, и в Кубке», – сказал Зиньковский.
- Спартаковцы в 1-м туре РПЛ дома обыграли «Оренбург» со счетом 3:2.
- Они уступали 1:2 по ходу встречи.
- Победить удалось благодаря дублю Даниила Хлусевича.
Источник: «Чемпионат»