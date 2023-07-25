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  • «Людей на трибуне может не остаться»: Шавло назвал главную проблему «Спартака»

«Людей на трибуне может не остаться»: Шавло назвал главную проблему «Спартака»

25 июля 2023, 08:59
3

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу московского клуба над «Оренбургом» в 1-м туре РПЛ.

  • Спартаковцы дома выиграли со счетом 3:2.
  • Они уступали 1:2 по ходу встречи.
  • Победить удалось благодаря дублю Даниила Хлусевича.

«Двоякое впечатление после игры. Моменты «Спартак» создавал, но мало реализовали. Если бы все моменты забили, игра бы в первом тайме уже закончилась.

Главная проблема в обороне, такие легкие мячи нельзя пропускать. Нужны изменения. Может, с Джикией оборона будет посерьезнее.

«Спартак» не может играть спокойно, это валидольная команда. Она нас приучила, что легких путей не ищет, а делает то, что нравится зрителям. Хотелось бы, чтобы таких игр было поменьше, потому что людей на трибуне может не остаться.

Всегда важно хорошо начать сезон. Победа – есть победа. «Оренбург» тоже играл в хороший футбол. Жалко их. Потому что играли хорошо, но даже очки не заработали. Надо им пожелать успеха», – сказал Шавло.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
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cska1948
1690267000
"...Она (команда Спартак) нас приучила, что легких путей не ищет, а делает то, что нравится зрителям. Хотелось бы, чтобы таких игр было поменьше, потому что людей на трибуне может не остаться..." ---------------------------- Людей на трибунах может не остаться потому, что игроки СпаМа делают то что нравится зрителям. Интересно, сам Шавло понял смысл своих слов?
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Давид59
1690267173
По-моему проблема решаемая. Валидол в буфет завезти, делов-то.
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subbotaspartak
1690269950
Она нас приучила, что легких путей не ищет, а делает то, что нравится зрителям. Хотелось бы, чтобы таких игр было поменьше, потому что людей на трибуне может не остаться... То есть делают что нравится зрителям, но их почему-то может не остаться... Парадокс...
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