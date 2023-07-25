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    • «Людей на трибуне может не остаться»: Шавло назвал главную проблему «Спартака»

    «Людей на трибуне может не остаться»: Шавло назвал главную проблему «Спартака»

    Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу московского клуба над «Оренбургом» в 1-м туре РПЛ.

    • Спартаковцы дома выиграли со счетом 3:2.
    • Они уступали 1:2 по ходу встречи.
    • Победить удалось благодаря дублю Даниила Хлусевича.

    «Двоякое впечатление после игры. Моменты «Спартак» создавал, но мало реализовали. Если бы все моменты забили, игра бы в первом тайме уже закончилась.

    Главная проблема в обороне, такие легкие мячи нельзя пропускать. Нужны изменения. Может, с Джикией оборона будет посерьезнее.

    «Спартак» не может играть спокойно, это валидольная команда. Она нас приучила, что легких путей не ищет, а делает то, что нравится зрителям. Хотелось бы, чтобы таких игр было поменьше, потому что людей на трибуне может не остаться.

    Всегда важно хорошо начать сезон. Победа – есть победа. «Оренбург» тоже играл в хороший футбол. Жалко их. Потому что играли хорошо, но даже очки не заработали. Надо им пожелать успеха», – сказал Шавло.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 08:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6559

      Давид59 25 минут назад

      По-моему проблема решаемая. Валидол в буфет завезти, делов-то.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +604

      cska1948 28 минут назад

      "...Она (команда Спартак) нас приучила, что легких путей не ищет, а делает то, что нравится зрителям. Хотелось бы, чтобы таких игр было поменьше, потому что людей на трибуне может не остаться..."
      ----------------------------
      Людей на трибунах может не остаться потому, что игроки СпаМа делают то что нравится зрителям. Интересно, сам Шавло понял смысл своих слов?

      0
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      Рейтинг: +3342

      ПалкоВводецъ (returned) 45 минут назад

      Перестали ходить на мазутный проект. Им стыдно за судейские победы хряков. Гыгыгы

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