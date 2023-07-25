«Людей на трибуне может не остаться»: Шавло назвал главную проблему «Спартака»

Бывший генеральный директор «Спартака» Сергей Шавло прокомментировал победу московского клуба над «Оренбургом» в 1-м туре РПЛ.

Спартаковцы дома выиграли со счетом 3:2.

Они уступали 1:2 по ходу встречи.

Победить удалось благодаря дублю Даниила Хлусевича.

«Двоякое впечатление после игры. Моменты «Спартак» создавал, но мало реализовали. Если бы все моменты забили, игра бы в первом тайме уже закончилась.

Главная проблема в обороне, такие легкие мячи нельзя пропускать. Нужны изменения. Может, с Джикией оборона будет посерьезнее.

«Спартак» не может играть спокойно, это валидольная команда. Она нас приучила, что легких путей не ищет, а делает то, что нравится зрителям. Хотелось бы, чтобы таких игр было поменьше, потому что людей на трибуне может не остаться.

Всегда важно хорошо начать сезон. Победа – есть победа. «Оренбург» тоже играл в хороший футбол. Жалко их. Потому что играли хорошо, но даже очки не заработали. Надо им пожелать успеха», – сказал Шавло.