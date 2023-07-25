«Барселона» заработает на переходе Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль»: известна точная сумма

Трансфер Малкома в «Аль-Хиляль» позволит заработать не только «Зениту», но и Барселоне».

В 2019 году каталонцы отпустили игрока в РПЛ за 40 миллионов евро.

Тогда клубы заключили дополнительное соглашение, по условиям которого «Барса» получит 7,5% в случае продажи бразильца с приростом капитала.

«Зениту» удалось продать Малкома на 20 миллионов евро дороже, чем его покупали. Таким образом, «Барселоне» должны быть перечислены 1,5 миллиона евро.

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