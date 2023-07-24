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  • Губерниев раскритиковал Малкома: «Надо сделать новый паспорт с долларом на обложке»

Губерниев раскритиковал Малкома: «Надо сделать новый паспорт с долларом на обложке»

24 июля 2023, 18:24
7

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал переход нападающего Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

«За «Зенит» я очень рад, клуб заработал кучу денег. 60 миллионов евро – внушительная сумма, лишней не будет.

Что касается Малкома, он вроде как Россию сильно любил, паспорт даже получил. Оказалось, что любовь к деньгам у него сильнее. Теперь ему надо сделать новый паспорт, где на обложке будет изображен доллар.

Раз «Зенит» решил его продать, то и потерей он для команды не станет», – сказал Губерниев.

  • «Аль-Хиляль» заплатит за Малкома 60 миллионов евро.
  • Это самая дорогая продажа в истории РПЛ.
  • Малком провел в «Зените» 4 сезона.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Зенит Аль-Хиляль Малком Губерниев Дмитрий
Комментарии (7)
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Бриг
1690213077
балабол
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diamondfan
1690214873
Гу (*********) ниев придурок конченный!
Ответить
momwig_
1690215755
У самого есть такой?
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portero
1690218461
Ты петух продажный кукарекаешь тоже всё, за что заплачено... Завистлиаая шлюпка-губашлёп....
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erybov1965
1690223077
Вопрос прежде всего не к Малкому,а к тем,кто давал гражданство и знал,что Малком и не собирался играть за сборную России.Значит таким образом пытались снизить количество легионеров в Зените и только.Как мы хотим повысит патриотизм среди россиян,если торгуем гражданством.
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Вомбат
1690224063
Ну и бред. Причем тут любовь к России? Он же не за продажу военной тайны получит эти деньги, а за честную работу по контракту. Точно так же, как получали деньги по своим зарубежным контрактам любимцы губерниева Карпин, Мостовой, Канчельскис и прочие Смертины.
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Ziklop
1690227218
веслом своим греби к биатлонисткам и выноси им мозг! или там обещали пристрелить такую гниду?
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