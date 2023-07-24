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    • Губерниев раскритиковал Малкома: «Надо сделать новый паспорт с долларом на обложке»

    Губерниев раскритиковал Малкома: «Надо сделать новый паспорт с долларом на обложке»

    Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал переход нападающего Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».

    «За «Зенит» я очень рад, клуб заработал кучу денег. 60 миллионов евро – внушительная сумма, лишней не будет.

    Что касается Малкома, он вроде как Россию сильно любил, паспорт даже получил. Оказалось, что любовь к деньгам у него сильнее. Теперь ему надо сделать новый паспорт, где на обложке будет изображен доллар.

    Раз «Зенит» решил его продать, то и потерей он для команды не станет», – сказал Губерниев.

    • «Аль-Хиляль» заплатит за Малкома 60 миллионов евро.
    • Это самая дорогая продажа в истории РПЛ.
    • Малком провел в «Зените» 4 сезона.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 18:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +68462

      portero 45 минут назад

      Ты петух продажный кукарекаешь тоже всё, за что заплачено...
      Завистлиаая шлюпка-губашлёп....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3574

      momwig_ 1 час назад

      У самого есть такой?

      0
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      Рейтинг: -88

      diamondfan 1 час назад

      Гу (*********) ниев придурок конченный!

      1
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      Рейтинг: +2325

      Бриг 2 часа назад

      балабол

      1
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      Рейтинг: +25199

      bset 2 часа назад

      Больше патриотов стране патриотов

      0
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