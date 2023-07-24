Губерниев раскритиковал Малкома: «Надо сделать новый паспорт с долларом на обложке»

Ты петух продажный кукарекаешь тоже всё, за что заплачено...
Завистлиаая шлюпка-губашлёп....
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал переход нападающего Малкома из «Зенита» в «Аль-Хиляль».
«За «Зенит» я очень рад, клуб заработал кучу денег. 60 миллионов евро – внушительная сумма, лишней не будет.
Что касается Малкома, он вроде как Россию сильно любил, паспорт даже получил. Оказалось, что любовь к деньгам у него сильнее. Теперь ему надо сделать новый паспорт, где на обложке будет изображен доллар.
Раз «Зенит» решил его продать, то и потерей он для команды не станет», – сказал Губерниев.
- «Аль-Хиляль» заплатит за Малкома 60 миллионов евро.
- Это самая дорогая продажа в истории РПЛ.
- Малком провел в «Зените» 4 сезона.