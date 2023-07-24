«Динамо» хочет купить вратаря «Краснодара»

Ну так ищите за 2 мульта..
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев может перейти в «Динамо».
«Среди кандидатов на место вратаря «Динамо» в конкуренцию к Шунину и Лещуку фигурирует 21-летний голкипер «Краснодара» Агкацев.
Недавно москвичи связывались с клубом Галицкого на предмет возможного трансфера Станислава. В ответ они услышали цену в 5 миллионов евро. При этом бело-голубые готовы платить не более 2 миллионов», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.
- 21-летний Агкацев – воспитанник «Краснодара».
- Ранее «Краснодар» заблокировал переход Агкацева в «Ростов» из-за Сафонова.