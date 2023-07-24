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    «Динамо» хочет купить вратаря «Краснодара»

    Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев может перейти в «Динамо».

    «Среди кандидатов на место вратаря «Динамо» в конкуренцию к Шунину и Лещуку фигурирует 21-летний голкипер «Краснодара» Агкацев.

    Недавно москвичи связывались с клубом Галицкого на предмет возможного трансфера Станислава. В ответ они услышали цену в 5 миллионов евро. При этом бело-голубые готовы платить не более 2 миллионов», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.

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    Источник: телеграм-канал Ивана Карпова

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