«Динамо» хочет купить вратаря «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев может перейти в «Динамо».

«Среди кандидатов на место вратаря «Динамо» в конкуренцию к Шунину и Лещуку фигурирует 21-летний голкипер «Краснодара» Агкацев.

Недавно москвичи связывались с клубом Галицкого на предмет возможного трансфера Станислава. В ответ они услышали цену в 5 миллионов евро. При этом бело-голубые готовы платить не более 2 миллионов», – написал в телеграме инсайдер Иван Карпов.