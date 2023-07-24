Соболев – об уходе Малкома из «Зенита»: «У них найдутся другие провокаторы»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о соперничестве с «Зенитом» в РПЛ.

– От сезона все ждут борьбы с «Зенитом». Будет ли она?

– Посмотрим. Не буду говорить громких слов. Конечно, хочется выиграть и золотые медали, и Кубок...

– Слышали, из «Зенита» уходят провокаторы (Соболев ранее назвал Малкома и Клаудиньо провокаторами – прим. «Бомбардира»)?

– Найдутся другие.