Соболев – об уходе Малкома из «Зенита»: «У них найдутся другие провокаторы»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о соперничестве с «Зенитом» в РПЛ.
– От сезона все ждут борьбы с «Зенитом». Будет ли она?
– Посмотрим. Не буду говорить громких слов. Конечно, хочется выиграть и золотые медали, и Кубок...
– Слышали, из «Зенита» уходят провокаторы (Соболев ранее назвал Малкома и Клаудиньо провокаторами – прим. «Бомбардира»)?
– Найдутся другие.
- «Аль-Хиляль» заплатит за Малкома 60 миллионов евро.
- Это самая дорогая продажа в истории РПЛ.
- Малком провел в «Зените» 4 сезона.
Источник: «РБ Спорт»