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    • Соболев – об уходе Малкома из «Зенита»: «У них найдутся другие провокаторы»

    Соболев – об уходе Малкома из «Зенита»: «У них найдутся другие провокаторы»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о соперничестве с «Зенитом» в РПЛ.

    – От сезона все ждут борьбы с «Зенитом». Будет ли она?

    – Посмотрим. Не буду говорить громких слов. Конечно, хочется выиграть и золотые медали, и Кубок...

    – Слышали, из «Зенита» уходят провокаторы (Соболев ранее назвал Малкома и Клаудиньо провокаторами – прим. «Бомбардира»)?

    – Найдутся другие.

    • «Аль-Хиляль» заплатит за Малкома 60 миллионов евро.
    • Это самая дорогая продажа в истории РПЛ.
    • Малком провел в «Зените» 4 сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +19042

      NewLife 22 минуты назад

      Провокационные вопросы задает провокатор и хейтер РБ Спорт, он же Рос.Б-омж.спорт.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +719

      Fju-2 41 минуту назад

      Кто о чем, а вшивый о бане))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4741

      Spirit_78 51 минуту назад

      Это говорит дисквалифицированный за провокацию)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33866

      zra78 > Spirit_78 19 минут назад

      ))))

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      Рейтинг: +4947

      Бомбардиръ 52 минуты назад

      Что у него болит, о том и говорит)

      1
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      Рейтинг: +5483

      fakeid 57 минут назад

      то есть, дельфин ты - но провоцируют на нырки они. во отмазы лепит! и, кстати, тебя заремба сегодня к нам отправила. значит ты и будешь новым провокатором у нас, гы-гы!

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