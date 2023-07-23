Тикнизян пожелал Сперцяну как можно скорее уехать из России

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пожелал соотечественнику из «Краснодара» Эдуарду Сперцяну покинуть Россию.

«Сперцян на 100% готов к «Аяксу». Я ему в приватном разговоре пожелал как можно скорее уехать в Европу, чтобы прогрессировать ещe больше. Надеюсь, что ему удастся это уже в скором времени», – сказал Тикнизян.