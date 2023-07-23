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    • Тикнизян пожелал Сперцяну как можно скорее уехать из России

    Тикнизян пожелал Сперцяну как можно скорее уехать из России

    Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пожелал соотечественнику из «Краснодара» Эдуарду Сперцяну покинуть Россию.

    «Сперцян на 100% готов к «Аяксу». Я ему в приватном разговоре пожелал как можно скорее уехать в Европу, чтобы прогрессировать ещe больше. Надеюсь, что ему удастся это уже в скором времени», – сказал Тикнизян.

    • «Краснодар» отказался продавать Тикнизяна в «Аякс» за 8 миллионов евро.
    • В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
    • Эдуард – уроженец Краснодара, но играет за сборную Армении.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:13
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +386

      JIEGEHDA 2 часа назад

      Тикнизян пожелал как можно скорее уехать в Аякс Сперцяну .
      Он там будет же будет на скамейке сидеть .

      Наир , больше ничего не желай.

      1
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      Рейтинг: +373

      Мася_1989 > JIEGEHDA 46 минут назад

      Про Хвичу тоже самое писали.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3448

      AZ 2 часа назад

      в Аяксе он полировать скамейку будет, больше ему ничего не светит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8110

      BarStep 3 часа назад

      Вот это из источника:
      Тикнизян: пожелал Сперцяну как можно скорее уехать в Европу. Он на 100% готов к «Аяксу»
      Андрей Панков
      23 июля 2023, 14:30 МСК

      А вот от Бамбардира!
      Тикнизян пожелал Сперцяну как можно скорее уехать из России

      Усекаем разницу?!
      Але, "бамбардиры", а вы кто собственно?

      3
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      Рейтинг: +1590

      srg38 > BarStep 3 часа назад

      иаасы, сэр.

      4
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