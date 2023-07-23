Тикнизян пожелал Сперцяну как можно скорее уехать из России

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян пожелал соотечественнику из «Краснодара» Эдуарду Сперцяну покинуть Россию.
«Сперцян на 100% готов к «Аяксу». Я ему в приватном разговоре пожелал как можно скорее уехать в Европу, чтобы прогрессировать ещe больше. Надеюсь, что ему удастся это уже в скором времени», – сказал Тикнизян.
- «Краснодар» отказался продавать Тикнизяна в «Аякс» за 8 миллионов евро.
- В прошедшем сезоне 23-летний Сперцян забил 14 голов и сделал 14 ассистов в 41 матче.
- Эдуард – уроженец Краснодара, но играет за сборную Армении.
Источник: «Чемпионат»