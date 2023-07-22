Федотов недоволен судейством в матче «Урал» – ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов подвел итоги проигранного матча 1-го тура РПЛ против «Урала».

Он недоволен решением арбитра Алексея Амелина назначить пенальти в ворота московской команды.

– Каких деталей не хватило ЦСКА?

– Мы первые создали момент, но нужно было забивать. При этом нужно сказать браво вратарю [Илье Помазуну], который сложный мяч потащил. Была хорошая передача, нападающему нужно было вколачивать.

Второй эпизод был у Заболотного, тогда мы могли сравнивать счет. Мы доминировали, может быть, не хватало нам остроты. Соперник забил мяч со стандарта, где мы не доиграли и бросили игрока, которого должны были опекать.

После гола «Урал» подзакрылся и стал играть на контратаках. Мы что‑то создавали, доминировали, но очень непросто преодолевать оборону из десяти человек.

– Насколько важна потеря Виллиана Роши?

– У нас не так много игроков, нам каждый футболист дорог, тем более столп обороны.

Думаю, что мы сопернику ничего не позволили, вся острота была после стандартных положений. Немного карты нам спутал 11‑метровый, который поставил ЦСКА в непростое положение.

Не понимаю, что игрок должен сделать, когда мяч ему с 30 сантиметров попадает в руку от игрока, который играет пяткой. Это непредсказуемо, он (Максим Мухин) не мог убрать руку, это вопреки человеческому движению тела.

Но судьи распорядились таким образом. Мы проявили характер, забили один гол. Всe было рядышком, не хватило более разумных и качественных доставок с флангов.