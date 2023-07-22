Fan ID не работал на матче «Урал» – ЦСКА

ужоснах! и чо - сколько файеров сожгли, и сколько продавщиц хот-догов обматерили без карты болельщика?
Болельщики попадали на матч первого тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА (2:1) без проверки Fan ID. Система дала сбой.
«В Екатеринбурге опять легла система Fan ID.
Болельщиков пропускали на матч без проверки билетов и паспортов болельщиков.
По предварительным данным, аналогичная проблема и на других стадионах», – написал источник.
- Fan ID оформили более миллиона человек.
- Система действует на всех матчах РПЛ с весны.
- Она привела к снижению посещаемости.