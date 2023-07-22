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    Fan ID не работал на матче «Урал» – ЦСКА

    Болельщики попадали на матч первого тура РПЛ между «Уралом» и ЦСКА (2:1) без проверки Fan ID. Система дала сбой.

    «В Екатеринбурге опять легла система Fan ID.

    Болельщиков пропускали на матч без проверки билетов и паспортов болельщиков.

    По предварительным данным, аналогичная проблема и на других стадионах», – написал источник.

    • Fan ID оформили более миллиона человек.
    • Система действует на всех матчах РПЛ с весны.
    • Она привела к снижению посещаемости.

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    Источник: телеграм-канал «Мутко против»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5403

      fakeid 1 минуту назад

      ужоснах! и чо - сколько файеров сожгли, и сколько продавщиц хот-догов обматерили без карты болельщика?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +641

      Xiko 42 минуты назад

      хахахаахахахах

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